Анастасия Заворотнюк сегодня, 1 января 2019: состояние здоровья, новости сейчас, 01.01.2020

В социальной сети актрисы Анастасии Заворотнюк появилось обращение ко всем, кто переживал за ее самочувствие и молился за нее. Публикация была размещена в канун Нового года.«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в Instagram.Автор публикации также передал пожелания здоровья и благополучия Заворотнюк и ее семье.

Известный астролог Виктор Богданов якобы отказался делать прогноз для Анастасии Заворотнюк на 2020, хоть его об этом и просили журналисты. Но он вскользь упомянул о том, что ждет «прекрасную няню». В своем Твиттере астролог написал, что не хочет притягивать негатив. Богданов заметил три негативные точки в голове и позвоночнике Заворотнюк. Он утверждает, что при таком раскладе шансы выжить составляют не более 25%. Астролог предполагает, что 2020-й год для Заворотнюк может стать последним. Именно поэтому он не хочет давать никаких подробностей журналистам. На самом деле, подробностей более, чем достаточно. Все поклонники Анастасии Заворотнюк надеются, что Богданов что-то неправильно посмотрел по звездам, и артистка выкарабкается.

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