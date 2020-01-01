Врач рассказала, что лучше есть 1 января

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Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января. Об этом сообщает RT.

По ее словам, лучше легко позавтракать,а потом отправиться на прогулку.

Медик также отметила, что в обед можно доесть оставшиеся салаты, а на ужин следует «не перегружать организм» и довольствоваться легкой пищей.

При этом специалист также порекомендовала совершить вечернюю прогулку или поход в гости.

«Главное — не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться,» — подчеркнула Савельева.

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