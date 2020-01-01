Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік, а також Всесвітній день миру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім’я перекладається з латини «чинити добро», — пише Радіо Максимум.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля та Тимофій.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним;

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним;

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання;

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити;

Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя;

Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці;

Продавцям варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік.

Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;

Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;

Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.