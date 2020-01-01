Начни красиво Барнаульская епархия призвала молодежь отметить наступивший первоянварским утренним забегом

1 января в 10:00 в краевом центре состоится ставшая уже традиционной новогодняя молодежная пробежка, организаторами которой выступила Барнаульская епархия. После дистанции в 2,7 км участников стартов ждет чаепитие и молебен, сообщил в Сети известный алтайский священник Александр Микушин. Данная акция направлена на приобщение молодых людей к здоровому образу жизни и спорту.

Как пояснил представитель епархии, сбор участников пробежки будет организован в 9:45 у часовни Святой Татьяны, расположенной по улице Кирова, 60 «А», а сам старт намечен на 10:00. От часовни молодые люди побегут по улице Кирова до проспекта Ленина, далее по нему до улицы Димитрова и площади Сахарова, где состоится разминка. После разминки забег продолжится по проспекту Социалистическому до улицы Партизанской с следующей разминкой у зданий УФНС по Алтайскому краю, а завершится у здания Барнаульской духовной семинарии. Там в трапезной участников пробежки ждет чаепитие, а для желающих и молебен. «Начни Новый год красиво! Прошу распространить данное объявление. Спаси Господи», — призвал Микушин.