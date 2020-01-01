Лучшие фильмы Софи Лорен: список и описание

Софи Лорен – одна из самых известных актрис XX столетия. Софи Лорен прославилась не только, как талантливая киноактриса, но и как настоящий секс-символ, объект вожделения многих мужчин. Активное развитие актерской карьеры началось благодаря знакомству актрисы с режиссером Витторио Де Сика.

Начинающая звезда была готова сниматься даже в эротических фильмах. Однако в начале 1960-ых годов продюсер Карло Понти, муж Софи Лорен, выкупил все фильмы с откровенными сценами для предотвращения международных скандалов. В результате киноактриса сумела войти в историю благодаря своему удивительному таланту.

«Миллионеры», 1960

Эпифания – избалованная наследница, которая должна получить миллионное наследство. Однако отец девушки не позволяет наладить личную жизнь своей дочки. У отца есть требование к будущему мужу Эпифании: парень должен превратить 500 фунтов в 15 000 фунтов стерлингов за минимальное время.

Миллионы привлекают многих мужчин, но все меняет случайное знакомство с бедным врачом из Индии. Девушка перестает думать о других мужчинах. Однако индийский врач не обращает внимания на девушку и может жениться по воле своей родной мамы только на той, кто потратит за три месяца всего лишь 35 шиллингов.

«Арабеска», 1966

Американский профессор, который специализируется на иероглифах, приезжает в Оксфорд. Американец должен провести расшифровку секретного сообщения, которое представляет особенный интерес для шпионов, нефтяных шейхов, лидеров ближневосточных стран. Профессору помогает сексапильная девушка, являющаяся любовницей амбициозного нефтяного магната.

«Золото Неаполя», 1954

Под одним названием объединены шесть новелл. Фильм посвящен людям, которые представляют различные слои общества. Герои обладают разными интересами и не сходятся по жизненным мировоззрениям. К тому же люди даже не подозревают о существовании друг друга.

Несмотря на это, они все живут в Италии. Зрители могут посмотреть новеллы, объединенные в цикл «Золото Неаполя», для того, чтобы убедиться в том, что итальянцы обладают поистине темпераментным и особенным характером.

«Любовь под вязами», 1958

События развиваются в Англии в 1840 году. Пожилой человек Эфрам возвращается в родное поместье с молодой супругой Анной. Эфрам и Анна только недавно обвенчались. Анна отличается обворожительным характером и обладает откровенными желаниями. Неудивительно, что молодая хозяйка влюбляет в себя Эбена, который приходится родным сыном Эфраму.

Пожилой муж мечтает вновь стать отцом и искренне ждет рождения наследника. Однако на самом деле Анне удалось забеременеть от своего любовника, от Эбена.

«Высокая мода», 1994

Фильм посвящен Неделе высокой моды, которая проводится в Париже. Во французской столице бушуют настоящие страсти. Даже на подиуме происходит головокружительный поток разных событий. Более того, феерия страстей вне подиума оказывается еще более заметной.

Репортеры и звезды оказываются достаточно близки. Настойчивая репортерша Китти Поттер понимает, что она не может что-либо упустить. В Париже происходят интриги, распространяются сплетни, проявляются недоразумения. К тому же в головокружительных событиях оказываются замечены актеры, миллионеры, модницы, тусовщики. Далеко не все люди могут успешно достигнуть поставленных целей и сохранить честь, достоинство, веру в счастливое будущее.

«Чочара», 1960

События происходят в Италии в 1943 году. Молодая вдова Чезира оставляет свою лавку в Сан-Лоренцо, доверившись бывшему любовнику. Молодая вдова с дочерью-подростком Розеттой старается убежать от американских бомбардировок, спастись от опасности. Чезира бежит в свою родную деревушку. После продолжительного странствия для того, чтобы добраться домой, происходит знакомство Мишеля, сына фермера, и юной Розетты. Однако Мишель влюбляется в маму Розетты.

Проходит время. Постепенно в городок приезжают беженцы, а американские бомбардировки многократно усиливаются. Более того, отмечаются серьезные проблемы с продовольствием. В это время Мишель старается вывести из городка нескольких немцев, избежав явной опасности для них. Чезира и Розетта могут вернуться в Рим, где ситуация улучшилась. Однако по дороге в Рим мать и дочь переживают трагические события, которые навсегда меняют жизнь и перечеркивают все прошлое.

«Вчера, сегодня, завтра», 1963

Под одним названием объединены комедийные новеллы. Софи Лорен и Марчелло Мастроянни исполнили по три роли в новеллах. В каждом рассказе раскрываются особенности того, как итальянские женщины используют свою сексуальную привлекательность для достижения поставленных целей.

В одной новелле Софи Лорен сыграла супругу безработного, которая вынуждена заниматься реализацией контрабандных сигарет и рожать детей. Только постоянное пополнение семьи спасает от того, чтобы судебные приставы описали все имущество.

Софи Лорен также сыграла девицу легкого поведения, которая решает дать целомудрия на неделю в тот момент, когда к ней приезжает страстный любовник.

Именно в этих двух новеллах Софи Лорен сумела в наибольшей степени проявить свой творческий потенциал.

«В стеклянном доме», 2004

Вито отправляется за океан к отцу, который переехал в Канаду. Однако в пути умерла мать Вито, оставив новорожденную сестру Риту.

Проходит восемь лет после трагических событий. Маленькая Рита уходит из дома. Вито оказывается в разлуке с сестрой и ссорится с отцом, после чего уезжает на север.

Следующая встреча Вито и Риты происходит через много лет на похоронах отца. Именно тогда Вито понимает, что он должен раскрыть семейные тайны.

«Графиня из Гонконга», 1967

Две мировые войны привели к тому, что в Гонконг начали переезжать многие люди. Наташа Александрова, юная графиня из России, сбежала в Шанхай в возрасте 14 лет. После этого Наташа стала любовницей гангстера. Для того, чтобы суметь прожить, девушке приходится работать танцовщицей. Однако впоследствии она знакомится с сыном нефтяного магната, дипломатом Огденом из Америки.

Огден хорошо провел время в Шанхае и возвращается в каюту-люкс на лайнере, где случайно обнаруживает Наташу. Огден попадает в неудобное положение, ведь Наташа пробралась к нему тайком. Вскоре Огдена назначают послом США в Аравии, причем встреча с законной женой оказывается почти неминуемой.

«Это началось в Неаполе», 1960

Адвокат Майкл Гамильтон переезжает из Филадельфии в итальянский город Неаполь. Майкл должен уладить дела умершего брата Джозефа, которого он много лет не видел. Майкл Гамильтон с предубеждением относится к итальянцам. Вскоре ему удается узнать о том, что Джозеф бросил супругу в Филадельфии, но при этом завел семью в Неаполе и даже оставил после себя 8-летнего сына Нандо. Мальчика воспитывает его родная тетя, Лючия Курчо. Гамильтон узнал о том, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе. В результате Майкл планирует забрать мальчика и уехать с ним в США. Однако Майкл неожиданно для самого себя влюбляется в Лючию.

Каждый фильм с Софи Лорен – это взрыв эмоций и неординарный сюжет, поэтому слава актрисы считается вполне заслуженной.