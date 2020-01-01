Интересные факты о переработке отходов

Интересный факт: в некоторых регионах на юге Китая, существуют масштабные предприятия по переработке презервативов. Из вторичного сырья создают отличные ленточки для волос. Впрочем, несколько инстанций уже давно грозится закрыть производства, так как врачи занимающиеся гигиеной озадачены: с одной стороны, такой продукт безвреден, но с другой никто не проводит должного осмотра.

Интересный факт: в Соединенных штатах Америки ежегодно выбрасывается более восемнадцати миллионов подгузников для людей разного возраста. Кстати, США занимает первое в мире место по переработке старых вещей.

Интересный факт: известно, чтобы наладить производство изготовления гробов, требуется уйма усилий и материалов. Например, более 90 тысяч тонн стали, чуть менее 3 тысяч тонн меди и других драг металлов. Соответственно и самый главный материал – дерево. Плюс ко всему токсичная обработка древесины. Компания «Экопод», которая расположилась в Британии, предложила более оригинальный и менее затратный способ изготовления гробов… делать их полностью из переработанной спрессованной бумаги.

Интересный факт: в Соединенных штатах Америке живет лишь 4 процента людей, составляющий мировое население. Не смотря на это, данная страна стоит на первом месте в мире по «производству» мусора. Для примера можно взять 2006 год. Тогда американцы сдали на переработку и выбросили более 250 миллионов тонн отходов! Это почти в десять раз больше, чем у канадцев. Примечательно, что отходы в США в каком-то смысле новые отходы. Ведь они накапливались в процессе потребления современных продуктов, производства, использования техники и так далее.

Интересный факт: далеко до появления агитации о переработке мусора и сохранения природной среды, большинство европейских жителей уже практиковали вторичное использование отходов для определенных нужд. Яркий пример кожевников в средние века. Они собирали человеческую мочу, которая использовалась для обработки кожаных изделий и их дубления. Кстати, моча использовалась также для создания пороха.

Интересный факт: более 70 процентов мирового «электронного мусора» попадает в Китай. Там целые семейные предприятия перерабатывают когда-то дорогие гаджеты и дают им новую жизнь. Собственно это объясняет факт наполнения рынка дешевыми смартфонами китайского производителя. Стоит заметить, что методы переработки «электронного мусора» отнюдь не хорошее изобретение, ведь они серьезно загрязняют окружающую среду, а также пагубно действуют на здоровье людей.

Интересный факт: существует ошибочное заблуждение, что из космоса хорошо видны Китайская стена и «самый светящийся город» Нью-Йорк. Мнение это ошибочно, так как космонавты рассказывали, что им было легче рассмотреть самые большие мировые свалки, чем эти достопримечательности.

В заключение, напомним читателям, сколько нужно времени, чтобы разложились безобидные, на первый взгляд, предметы:

Сигаретный окурок (вместе с фильтром) – не менее двенадцати лет;

Алюминиевая или жестяная банка – не менее 200 лет, иногда срок доходит до 500;

Гигиенические подушки или подгузники требуют не менее 500 лет;