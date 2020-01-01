В сети «гуляет» 20-летней давности видеообращение Ельцина, после которого к власти пришел Путин

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин, который через три месяца выиграл выборы — и продолжает руководить страной до сих пор.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.

kremlin.ru

Это был первый случай добровольной, прижизненной мирной передачи власти в истории России.

28 декабря Ельцин записывал новогоднее телеобращение, но по окончании съёмок сказал: «Голос у меня получился какой-то хриплый. И текст не нравится. Будем переписывать», — и сообщил, что новая запись состоится в последний день года.

На следующий день Ельцин еще раз поговорил с Путиным и сообщил, что тот станет и.о. президента России уже 31 декабря. Только утром 31 декабря Ельцин рассказал о своем решении жене Наине.

Первый президент России зачитал обращение, которое в течение дня несколько раз показывали по телевидению, пишет «Медуза».

31 декабря 1999 года в 12 часов дня по московскому времени Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента и первым подписал указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

«Берегите Россию», — сказал Ельцин Путину, уходя из своего кабинета в Кремле.

Ранее бывший глава администрации президента рассказал, кто «нашел» Путина.

«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин, — рассказал бывший глава администрации президента (АП) РФ Валентин Юмашев.

В скором времени в Путине увидели сильную фигуру и здравые идеи, поэтому предложили Ельцину этого кандидата, отметил Юмашев.

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