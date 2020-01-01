1 января отмечается несколько церковных праздников

По церковному календарю 1 января поминают мученика Вонифатия, пострадавшего за веру при царствовании римских императоров Диоклетиана и Максимиана (284—305).

Будущий Святой был рабом богатой римлянки Аглаиды. Полюбив своего домоправителя Вонифатия, она вступила с ним в любовную связь, так как брак между ними был невозможен. Со временем совесть обоих стала мучать.

Узнав от подруг, что добиться прощения грехов легче, если в доме хранятся мощи христиан-мучеников, Аглаида отправила Вонифатия на Восток, где христиан жестоко преследовали.

Вонифатий в городе Тарсе (современная Турция) увидел, как пытали и казнили христиан, которые оставались преданными вере до последнего вздоха. Бросившись на колени перед мучениками, он исповедал себя христианином. Исповеднику отрубили голову — спутники привезли тело мученика в Рим.

Аглаиде накануне их возвращения Ангел Господень, явившись во сне, велел приготовиться принять бывшего раба как покровителя. Построив храм во имя Святого Вонифатия, Аглаида раздала богатство нищим и удалилась в монастырь.

По церковному календарю 1 января поминают мучеников Илию, Прова и Арса, пострадавших за веру при императоре Максимине (305 — 313).

Будущие Святые были родом из Египта. Во время преследования христиан они самоотверженно служили мученикам в темнице. За это Илию, Прова и Арса схватили и подвергли жестоким пыткам. Их казнили примерно в 308-м.

По церковному календарю 1 января поминают преподобного Илию Муромца Печерского.

Согласно житию, преподобный был родом из Мурома. Подвязался Святой Илия в Киево-Печерской лавре, где и скончался в 1188-м.

Святой, согласно житию, скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в Православной церкви — три первые пальца вместе, а два последних пригнув к ладони. Этот факт послужил серьезным доказательством в пользу трехперстного сложения в период борьбы со старообрядческим расколом в конце XVII – XIX.