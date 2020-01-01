Какой сегодня праздник церковный 1 января 2020 года: православный праздник сегодня, 01.01.2020

В этот день вспоминают Илью Муромца, богатыря из былин, славного числом подвигов и тем, что защитил от татарского Калин-царя Киев.

Сегодня Илья Муромец покровительствует Пограничной службе России и Российским ракетным войскам стратегического назначения.

Прототипом Ильи Муромца считают преподобного Илью Печерского, современника Владимира Мономаха.

Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец – три легендарных защитника Руси, символизирующие ее вольный сильный дух. В этот день вспоминали ратные дела народных защитников и низко кланялись родной Земле-Матушке.

Главное блюдо на первый день года, в который позже стали справлять и Новый год – жареный поросенок.

В этот день предсказывали, каков будет урожай в новом году. Нужно было на перекрестке нарисовать палкой на земле крест и послушать на этом месте, припав ухом к земле: ежели слышно будет сани, идущие с грузом, значит, и урожай будет хорош. Звездная ночь с ясным месяцем обещала урожай ягод, чечевицы и гороха, а, если ветер гуляет сильно – жди орехов. Теплая погода сулила урожайную рожь.