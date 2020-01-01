Пиротехника: Новый год без последствий

Накануне новогодних праздников главное управление МЧС РФ по РТ напоминает о мерах предосторожности при использовании пиротехники. Фейерверки, петарды и салюты — источник повышенной опасности. Не исключены случаи возникновения пожаров, а также гибели и травматизма.

В Татарстане с 20 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим. Запрещено запускать фейерверки во дворах, возле ТЦ и объектов ЖКХ, а также в пределах 50 м от мест массового пребывания людей.

В Казани запускать салют можно только на четырех площадках.

Использование пиротехники вне площадок влечет штрафы на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В прошлом году в период новогодних праздников термические ожоги из-за использования пиротехники получили четыре человека.