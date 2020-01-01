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Дональд ТрампФото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке. Об этом он написал в своей Twitter-аккаунте.

«Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!» — написал американский лидер.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. «Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала», — сказал Эспер, призвав иракские власти выполнить свои международные обязательства.

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31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.