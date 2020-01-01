Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год

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Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год
Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год

Психолог Илья Шабшин дал совет тем, кто не испытывают любовь к Новому году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, не нужно соответствовать каким-либо стереотипам, касающихся этого праздника.

«Неважно, как большинство готовится к Новому году, суетится, делает покупки, подарки, готовит еду, запасается спиртным. Если это вам не близкое, разрешите себе этим не заниматься», — сказал Шабшин.

Он также порекомендовал тем людям, которые разделяют данную точку зрения, встречать Новый год по своей индивидуальной программе.

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Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год