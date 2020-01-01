В России обсудят законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство — Блокнот Россия

Человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа.

В России может появиться презумпция согласия на посмертное донорство, когда у умерших будут забирать органы, если при жизни они сами не отказались от этого. Об этом заявил автор законопроекта, депутат и председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов.

«Инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

Депутат обратил внимание на тот пункт документа, в котором говорится, что написать отказ от донорства могут и родственники умершего. Это необходимо сделать в течение трех часов после того, как врачи диагностировали смерть мозга. Если у пациента нет близких, то вопрос о его донорстве будет рассматривать консилиум.