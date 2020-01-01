Vasily Fedosenko/Reuters

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что заключенный газовый контракт между Украиной и Россией является не победой, а некомпетентностью, передает РИА «Новости».

По его мнению, газовый контакт означает некомпетентность или что-то хуже.

Он отметил, что украинской стороне следовало не заключать договор с РФ, а продолжать судебные разбирательства.

«Почему-то Украина отказывается добровольно от суммы исков до $20 млрд», — заключил Порошенко.

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

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