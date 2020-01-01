Иравади. Путешествие по самой большой реке Бирмы

Иравади — крупнейшая река Бирмы, пишет блогер Сергей Доля. Она тянется с севера на юг более 2000 километров, и проходит через всю страну. Истоки ее начинаются в китайских Гималаях, а иссеченная множеством каналов дельта является одной из крупнейших областей на планете, где выращивается рис.

Будучи водной осью королевства, Иравади влияет на все жизнеустройство в стране (также, как Нил в Египте). В колониальные времена, до появления железных дорог и автомобилей, река называлась «Дорогой в Мандалай». Основное средство передвижения — плоскодонные пироги и баржи, везущие лес и песок. В верховьях живут племена качин, практикующие примитивное сельское хозяйство: полностью истощив почву в одном месте, они переходят на другое. В среднем и нижнем течении живут бирманцы, выращивающие пшеницу, хлопок, рис и джут.

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Путешествие по Иравади — целая история, достойная отдельного путешествия. А пока что предлагаю сплавиться на небольшом и густонаселенном участке в районе Мандалая и взглянуть на жизнь бирманцев у воды…

С лодки масштаб ремесла стирки белья выглядит впечатляюще. Все берега похожи на лоскутное одеяло:

Река — главная транспортная артерия Бирмы. Кроме транспортировки грузов, речной путь используют для передвижения населения:

Бочки, по-видимому, с топливом:

Из баржи строят что-то вроде туристического судна. На следующей фотографии можно наблюдать результат этой постройки:

Есть и деревянные:

Местные сказали, это новый шикарный отель на воде. Надо будет попробовать поселиться в следующий раз:

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Река в черте города:

Удивительно как эти рыболовецкие суденышки не тонут:

Парни что-то постоянно крутят руками. Я высказал предположение, что они, таким образом, откачивают воду из трюма:

За городом:

Баржа, на которой перевозят топливо:

Чтобы корпус сильно не нагревался — бирманцы придумали хитрую систему опрыскивания палубы:

Вода испаряется с поверхности и выводит часть тепла:

За городом начинаются аутентичные деревни и отдельные домики:

Крутой берег. Мальчишка на песчаном склоне выглядит так, словно катается с горки:

А этот «акробат» каким-то образом оказался на берегу, долго пытался забраться наверх, но в итоге все равно скатился в воду:

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Домики:

Здесь живут рыболовы:

Перед домиком загороженная сетями протока:

Водное такси. Местных и туристов возят с берега на берег:

Наша лодка. Четыре часа покатушек по Иравади обошлись нам в $50 на семерых (то есть, около $8 с носа). Очень демократично:

В следующем посте я покажу полет на воздушном шаре над Баганом. Stay Tuned!

Дата: 19.01.2015