Топ-10 советских новогодних блюд. Фотографии и рецепты для ностальгирующих

Фотографии и рецепты для ностальгирующих. Раньше новогодний стол был однотипен у множества советских людей, это объяснялось наличием в магазинах небольшого разнообразия продуктов. Благодаря этому, многие помнят «запах Нового года» – это салат «Оливье», «Винегрет» и мандарины.
1. Салат «Оливье»
Ингредиенты:
Картофель – 4 шт.
Морковь – 4 шт.
Яйца – 4 шт.
Колбаса вареная – 300 г
Огурцы маринованные – 4 шт.
Зеленый горошек – 1 банка
Лук репчатый – 1-2 шт.
Майонез – 150-200 гр.
Приготовление:
Овощи берите приблизительно одного объема. Отваренные и охлажденные морковь и картофель, вареную колбасу, лук и огурцы, нарезать мелкими кубиками около 0,7 см. Добавить зеленый горошек. Данную смесь можно заранее приготовить и хранить сутки в холодильнике. Перед подачей на стол добавить майонез, перемешать и выложить в приличную емкость.
2. Салат «Винегрет»
Ингредиенты:
1 свекла,
2 штуки картофеля,
1 соленый или маринованный огурец,
100 г квашеной капусты,
2 штуки моркови,
½ стакана белой фасоли,
1 головка репчатого лука,
1-2 столовой ложки растительного масла,
соль, зелень по вкусу.
Приготовление:
Вареные свеклу, картофель, морковь, а также огурец нарезать на мелкие кубики. Лук и зелень мелко нашинковать. Измельченные овощи соединить с квашеной капустой, вареной фасолью и заправить растительным маслом.
Если в общий салат или винегрет положить свеклу, а затем налить растительное масло, то все окрасится в свекольный цвет. Но стоит отварную или сырую свеклу смешать с маслом, а потом положить в общий салат, все заиграет разными цветами.
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3. Салат «Сельдь под шубой»
Ингредиенты:
сельдь – 1 шт.;
картофель – 1 шт.;
свекла – 1 шт.;
яйцо – 1 шт.;
майонез – по вкусу.
Приготовление:
Сельдь выпотрошить, отделить филе от костей и постараться удалить все мелкие косточки. Подготовленное филе нарезать кусочками (можно довольно крупными, а можно совсем мелко, как кому нравится) и уложить на дно плоской салатницы. Лук мелко порезать и посыпать поверх рыбы.
Картофель отварить в мундире, почистить и порезать мелкими кубиками. Уложить его на слой рыбы. Картофельный слой смазать майонезом.
Вареное яйцо мелко порезать (или потереть на крупной терке) и посыпать на слой картофеля с майонезом.
Последний слой посыпают вареной тертой свеклой и обильно смазать майонезом. Готовый салат можно украсить дольками яйца и зеленью.
4. Холодец
Ингредиенты:
1 кг свиных или телячьих ног,
300 г голени телятины,
1 луковица,
3 моркови,
3 лавровых листа,
5 горошин перца,
2 стебля сельдерея,
2 зубчика чеснока,
вода,
соль,
рубленая петрушка,
1/3 cтакан уксуса.
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Приготовление:
Разрубите ноги на несколько частей. Варите ноги, свинину, овощи, лавровый лист, перец горошком, специи, чеснок в воде (только чтобы прикрыть) в течение 2 часов на слабом огне. Снимите накипь, посолите по вкусу, добавьте петрушку, уксус и варите еще 2 часа. Процедите бульон, отставьте в сторону. Выньте ноги и морковь. Выбросьте лук и специи. Порежьте мясо ломтиками и морковь.
Разложите ломтики моркови на дно смазанной маслом формы для студня, сверху положите мясо. Добавьте петрушку и залейте бульоном. Остудите в течение 4 часов. Снимите аккуратно жир. Подавайте с ломтиками лимона и петрушкой.
5. Отварной картофель (пюре)
Ингредиенты:
картофель – 1 кг,
молоко или картофельный отвар – 1-1,5 стакана,
сливочное масло,
соль, перец, мускатный орех, зелень – по желанию.
Приготовление:
Картофель очистить, крупные клубни разрезать на 2 или 4 части и поместить в кастрюлю.
Залить водой так, чтобы она едва покрывала картофель, посолить.
Воду довести до кипения на большом огне, а после закипания огонь убавить и варить при медленном кипении 15~20 минут до готовности.
Воду с картофеля слить и немного подержать картофель над маленьким огнем, постоянно встряхивая кастрюлю,– картошка будет суше и вберет больше молока и масла.
Затем очень тщательно размять картофель (толкушкой), не добавляя к нему ни приправ, ни молока, ни масла.
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6. Соленые огурцы
7. Соленые помидоры
8. Рыба заливная
Ингредиенты:
примерно 2 кг судака или трески,
лук репчатый 2 шт.,
морковь 1 – 2 шт.,
корень петрушки,
1 пучок зелени,
желатин (40 г на 1 литр бульона).
Приготовление:
1. Рыбу очищаем, вынимаем кости.
2. Готовое филе нарезаем на куски и укладываем в кастрюлю кожей вниз. Сверху выкладываем голову рыбы, хвост, очищенные луковицы, корень петрушки и пряности. Все заливаем водой.
3. Варим, снимая пену, не допуская сильного кипения.
4. Из бульона вынимаем кости и куски рыбы.
5. Рыбу выкладываем в форму для заливного.
6. В теплый бульон вводим размоченный желатин и доводим до кипения. Процеживаем, остужаем.
7. Рыбу слегка смачиваем бульоном, украшаем тонко нарезанными лимонными дольками, зеленью, вареной морковкой. Убираем в холодильник, чтобы украшения приклеились.
8. После этого всю рыбу заливаем оставшимся бульоном-желе и убираем в холодильник до застывания.
9. Мандарины
10. Советское шампанское
отсюда
30.12.2009