Топ-10 советских новогодних блюд. Фотографии и рецепты для ностальгирующих

Фотографии и рецепты для ностальгирующих. Раньше новогодний стол был однотипен у множества советских людей, это объяснялось наличием в магазинах небольшого разнообразия продуктов. Благодаря этому, многие помнят «запах Нового года» – это салат «Оливье», «Винегрет» и мандарины.

1. Салат «Оливье»



Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Морковь – 4 шт.

Яйца – 4 шт.

Колбаса вареная – 300 г

Огурцы маринованные – 4 шт.

Зеленый горошек – 1 банка

Лук репчатый – 1-2 шт.

Майонез – 150-200 гр.

Приготовление:

Овощи берите приблизительно одного объема. Отваренные и охлажденные морковь и картофель, вареную колбасу, лук и огурцы, нарезать мелкими кубиками около 0,7 см. Добавить зеленый горошек. Данную смесь можно заранее приготовить и хранить сутки в холодильнике. Перед подачей на стол добавить майонез, перемешать и выложить в приличную емкость.

2. Салат «Винегрет»



Ингредиенты:

1 свекла,

2 штуки картофеля,

1 соленый или маринованный огурец,

100 г квашеной капусты,

2 штуки моркови,

½ стакана белой фасоли,

1 головка репчатого лука,

1-2 столовой ложки растительного масла,

соль, зелень по вкусу.

Приготовление:

Вареные свеклу, картофель, морковь, а также огурец нарезать на мелкие кубики. Лук и зелень мелко нашинковать. Измельченные овощи соединить с квашеной капустой, вареной фасолью и заправить растительным маслом.

Если в общий салат или винегрет положить свеклу, а затем налить растительное масло, то все окрасится в свекольный цвет. Но стоит отварную или сырую свеклу смешать с маслом, а потом положить в общий салат, все заиграет разными цветами.

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3. Салат «Сельдь под шубой»



Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

картофель – 1 шт.;

свекла – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

майонез – по вкусу.

Приготовление:

Сельдь выпотрошить, отделить филе от костей и постараться удалить все мелкие косточки. Подготовленное филе нарезать кусочками (можно довольно крупными, а можно совсем мелко, как кому нравится) и уложить на дно плоской салатницы. Лук мелко порезать и посыпать поверх рыбы.

Картофель отварить в мундире, почистить и порезать мелкими кубиками. Уложить его на слой рыбы. Картофельный слой смазать майонезом.

Вареное яйцо мелко порезать (или потереть на крупной терке) и посыпать на слой картофеля с майонезом.

Последний слой посыпают вареной тертой свеклой и обильно смазать майонезом. Готовый салат можно украсить дольками яйца и зеленью.

4. Холодец



Ингредиенты:

1 кг свиных или телячьих ног,

300 г голени телятины,

1 луковица,

3 моркови,

3 лавровых листа,

5 горошин перца,

2 стебля сельдерея,

2 зубчика чеснока,

вода,

соль,

рубленая петрушка,

1/3 cтакан уксуса.

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Приготовление:

Разрубите ноги на несколько частей. Варите ноги, свинину, овощи, лавровый лист, перец горошком, специи, чеснок в воде (только чтобы прикрыть) в течение 2 часов на слабом огне. Снимите накипь, посолите по вкусу, добавьте петрушку, уксус и варите еще 2 часа. Процедите бульон, отставьте в сторону. Выньте ноги и морковь. Выбросьте лук и специи. Порежьте мясо ломтиками и морковь.

Разложите ломтики моркови на дно смазанной маслом формы для студня, сверху положите мясо. Добавьте петрушку и залейте бульоном. Остудите в течение 4 часов. Снимите аккуратно жир. Подавайте с ломтиками лимона и петрушкой.

5. Отварной картофель (пюре)



Ингредиенты:

картофель – 1 кг,

молоко или картофельный отвар – 1-1,5 стакана,

сливочное масло,

соль, перец, мускатный орех, зелень – по желанию.

Приготовление:

Картофель очистить, крупные клубни разрезать на 2 или 4 части и поместить в кастрюлю.

Залить водой так, чтобы она едва покрывала картофель, посолить.

Воду довести до кипения на большом огне, а после закипания огонь убавить и варить при медленном кипении 15~20 минут до готовности.

Воду с картофеля слить и немного подержать картофель над маленьким огнем, постоянно встряхивая кастрюлю,– картошка будет суше и вберет больше молока и масла.

Затем очень тщательно размять картофель (толкушкой), не добавляя к нему ни приправ, ни молока, ни масла.

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6. Соленые огурцы



7. Соленые помидоры



8. Рыба заливная



Ингредиенты:

примерно 2 кг судака или трески,

лук репчатый 2 шт.,

морковь 1 – 2 шт.,

корень петрушки,

1 пучок зелени,

желатин (40 г на 1 литр бульона).

Приготовление:

1. Рыбу очищаем, вынимаем кости.

2. Готовое филе нарезаем на куски и укладываем в кастрюлю кожей вниз. Сверху выкладываем голову рыбы, хвост, очищенные луковицы, корень петрушки и пряности. Все заливаем водой.

3. Варим, снимая пену, не допуская сильного кипения.

4. Из бульона вынимаем кости и куски рыбы.

5. Рыбу выкладываем в форму для заливного.

6. В теплый бульон вводим размоченный желатин и доводим до кипения. Процеживаем, остужаем.

7. Рыбу слегка смачиваем бульоном, украшаем тонко нарезанными лимонными дольками, зеленью, вареной морковкой. Убираем в холодильник, чтобы украшения приклеились.

8. После этого всю рыбу заливаем оставшимся бульоном-желе и убираем в холодильник до застывания.

9. Мандарины



10. Советское шампанское



отсюда

30.12.2009