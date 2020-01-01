Более 60 судов обеспечения ВМФ России встретили 2020 год в Мировом океане

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Ekaterina Shtukina/Reuters

Более 60 кораблей и судов обеспечения ВМФ России встретили Новый год в дальних походах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет также о боевых, океанографических и гидрографических кораблях.

Также поясняется, что экипажи судов обеспечения ВМФ России находились в океане, поскольку выполняли задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане.

В сообщении Минобороны отмечается, что на кораблях и судах ВМФ, находящихся в море, прошли новогодние праздничные мероприятия, моряки получили поздравления от родных и близких.

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