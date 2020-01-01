Крокодилы могут «потеть»: 10 интересных фактов о пресмыкающихся

Интересные факты о рептилиях

Вопреки широко распространенному убеждению, рептилии способны «потеть», или, говоря по-научному, выделять влагу через кожу. В особенности этим отличаются крокодилы. Они «потеют» в 19 раз интенсивнее ящериц, обитающих в пустыне (имеется в виду количество воды, выделяемой поверхностью кожи).

Еще 10 интересных фактов о пресмыкающихся

В наши дни рептилии не столь разнообразный и успешный класс позвоночных животных, как это было 100 или 200 миллионов лет назад, но многие люди испытывают ужас при виде их острых зубов, раздвоенных языков и чешуйчатой кожи. В этой статье рассмотрены 10 самых интересных фактов о пресмыкающихся, начиная от размножения и до сброса кожи.

1. Рептилии эволюционировали от амфибий

Если проследить всю эволюционную цепочку, то первые позвоночные рыбы превратились в тетрапод (четвероногие), тетраподы развились в земноводных (амфибий), а те в свою очередь эволюционировали в рептилий. Все эти события, произошли между 400 и 300 миллионами лет назад. И это еще не конец истории: около 200 миллионов лет назад, рептилии развились в терапсиды (звероподобные рептилии), которые впоследствии стали млекопитающими, а еще 50 миллионов лет спустя, хищные динозавры эволюционировали в птиц.

Возможно все вышеперечисленные эволюционные метаморфозы, объясняют относительный дефицит рептилий сегодня, так как их более развитые потомки (млекопитающие и птицы) вне конкуренции в различных экологических нишах.

2. Есть 4 основных отряда пресмыкающихся

Всех ныне живущих пресмыкающихся можно разделить на 4 группы:

1) черепахи, для которых характерен медленный метаболизм и твердые защитные оболочки (панцирь);

2) чешуйчатые, включающие змей, ящериц и амфисбен;

3) крокодилы, которые являются ближайшими живыми родственниками современных птиц и вымерших динозавров;

4) клювоголовые — странные существа, встречающиеся лишь на нескольких отдаленных островах Новой Зеландии.

Птерозавры, правящие когда-то в небе, и морские рептилии, доминирующие в океанах, вымерли вместе с динозаврами 65 миллионов лет назад.

3. Все рептилии холоднокровные

Одной из главных особенностей, которая отличает пресмыкающихся от млекопитающих и птиц, заключается в том, что они хладнокровные, и их внутренние физиологические процессы зависят от погодных условий окружающей среды. Змеи и крокодилы буквально «заправляются топливом» греясь на солнце в течение дня, и становятся вялыми в ночное время, когда нет доступных ов энергии.

Преимущество хладнокровного метаболизмом в том, что рептилиям необходимо намного меньше пищи, чем сравнительным по размеру птицам и млекопитающим. Недостатком является невозможность поддерживать стабильно высокий уровень активности.

4. Пресмыкающиеся имеют чешуйчатую кожу

Грубая, чешуйчатая кожа рептилий, вызывает у многих людей неприятные чувства, но дело в том, что она представляет собой важный эволюционный скачок: благодаря этому защитному слою, позвоночные животные смогли удалятся от водоемов без риска усыхания. В процессе роста, некоторые пресмыкающиеся, например, змеи, сбрасывают кожу целиком, в то время как, другие делают это по несколько чешуек.

5. Очень мало рептилий травоядные

В течение мезозойской эры, некоторые из самых больших рептилий на Земле были травоядными, подобно трицератопсам и диплодокам. Сегодня, как ни странно, только растительноядными рептилиями являются черепахи и игуаны (обе рептилии лишь отдаленно связаны со своими предками динозаврами), в то время как крокодилы, змеи, ящерицы и туатары питаются позвоночными и беспозвоночными животными. Некоторые морские рептилии (например, гребнистые крокодилы) могут глотать камни, которые утяжеляют их тела и действуют в качестве балласта.

6. Большинство пресмыкающихся имеет трехкамерное сердце

Сердце змей, ящериц, черепах имеет три камеры, что является преимуществом по сравнению с двухкамерным сердцем рыб и амфибий, но в сравнении с четырехкамерным сердцем птиц и млекопитающих есть существенный недостаток. Проблема состоит в том, что трехкамерное сердце делает возможным смешивание насыщенной кислородом крови и крови лишенной кислорода, что является относительно неэффективным способом передачи кислорода к тканям организма.

Крокодилы, наиболее тесно связанные с птицами, имеют четырёхкамерное сердце, которое, предположительно, дает им столь необходимое преимущество во время охоты.

7. Рептилии далеко не самые умные животные на планете

За некоторыми исключениями, рептилии столь же умны, как и ожидается: более прогрессивные чем рыбы и земноводные, почти на одном интеллектуальном уровне с птицами, но заметно уступают млекопитающим среднего размера. Размер мозга рептилий составляет около одной десятой по сравнению с остальной частью их тела, что характерно для крыс, кошек и ежей.

Исключением здесь являются, опять же, крокодилы, которые имеют элементарные социальные навыки и по крайней мере, достаточно умны, чтобы выжить, чего нельзя сказать об их вымерших кузенах динозаврах.

8. Пресмыкающиеся стали первыми в мире амниотами

Появление амниотов — позвоночных животных, которые откладывают яйца на суше или вынашивают эмбрионов в теле самки — стало важным переходным периодом в эволюции жизни на Земле. Амфибиям, предшествовавшим рептилиям, приходилось откладывать яйца в воде, и, таким образом, они не могли отважиться уйти в глубь суши и заселить континенты. В связи с этим, пресмыкающиеся занимают промежуточную ступень между рыбами с амфибиями (которые были когда-то, упомянуты натуралистами, как «низшие позвоночные»), и птицами с млекопитающими («высшими позвоночными,» с более развитой репродуктивной системой).

9. У некоторых рептилий пол определяется температурой

Насколько известно, рептилии являются единственными позвоночными, у которых «температура определяет пол»: температура окружающей среды за пределами яйца, во время развития эмбриона, может влиять на пол детеныша. Никто не знает наверняка, как некоторые виды могут извлечь выгоду из наличия большего количества представителей определенного пола на некоторых этапах их жизненного цикла.

10. Пресмыкающихся можно классифицировать по отверстиям в черепе

Это не так часто применяется при работе с живыми видами, но эволюцию рептилий можно понять по количеству отверстий, или «окон» в их черепах. Черепахи являются анапсидными рептилиями, без каких-либо отверстий; пеликозавры и терапсиды более позднего палеозоя были синапсидами, с одним отверстием; и все другие пресмыкающиеся, в том числе динозавры, птерозавры и морские рептилии, относятся к диапзидам, с двумя отверстиями.

Между прочим, количество «окон» дает важную информацию об эволюции млекопитающих, которые разделяют основные характеристики их черепов с древними терапсидами.