Интересные факты о Джеймсе Куке

Нам всем известна замечательнейшая песня Владимира Высоцкого о том, почему аборигены съели Кука. И большинство информации о Джеймсе Куке мы знаем из нее. Однако песня не совсем характеризует истину и его смерть выглядела не совсем так.

Интересный факт: Джеймс Кук был одним из крупнейших исследователей и мореплавателей английского королевства. За свою жизнь он успел совершить два полных кругосветных путешествия, которые помогли не только расширить географические рамки, но и иметь хоть какое-то представление о других людях.

Интересный факт: мало кто знает, но в честь Джеймса Кука был назван пролив, разделяющий южные и северные острова Новой Зеландии, а также архипелаг Острова имени Кука и много маленьких бухт и мелких заливов. Роковые события настигли Джеймса Кука в конце восемнадцатого века (1778 год), когда он открыл Гавайские острова.

Интересный факт: когда Джеймс Кук открыл один из островов, который назывался Кеалакекуа, то ничто не предвещало раковых событий. Напротив, местные жители сначала даже приняли Кука за некое божество и начали ему покланяться. И даже сделали команду Джеймса подобием жрецов. Однако спустя некоторое время выяснилось, что Джеймс Кук никакой не Бог, а обычный, что ни на есть, человек. Тогда жители острова начали намекать путешественнику на то, чтобы он уходил со своей командой, пока еще жив. Более того, племя совсем не сердилось, но было крайне опечалено таким поворотом событий, к ним пришел не Бог, а какой-то человек. Команда и Джеймс Кук приняли условия и начали покидать остров, однако, буря сыграла злой рок судьбы, и всем пришлось вернуться на злой остров для починки мачты корабля. Тога племя начало совершать мелкие кражи, чтобы досадить команде, которая ослушалась их наставлений.

В середине февраля 1779 года у плотника корабля украли клеща, а через несколько дней с одного из кораблей украли самый большой бот. В итоге, как любой серьезный человек, Джеймс Кук пришел в бешенную ярость и осмелившись на крайний поступок попытался взять в заложники короля острова. Но, как известно, все громкие идеи обычно несут провал и в этот раз Куку ничего не удалось. В конце февраля 1779 года один из самых выдающихся мореплавателей английского королевства Джеймс Кук погиб, а тело его было унесено в неизвестное направление жителями острова.

Интересный факт: после гибели Джеймса Кука, его места занял Чарльз Кларк, который предпринял попытку высадки вооруженной команды на остров. После роковых событий племя туземцев было полностью стерта с лица земли. Хотя основная цель высадки была вернуть тело погибшего мореплавателя, после выдачи его тела, команда все равно продолжила убивать и грабить жителей острова.

Интересный факт: на борт главного корабля было доставлено больше 150 килограмм человеческого мяса. Вместе с этой отвратительной картиной команде предоставили голову погибшего Джеймса Кука. Кроме того, у Кука была отрублена нижняя челюсть. Интересно, что Кука никто не собирался есть! Кука расчленили для того, чтобы раздать части тела шаманам, высказывая тем самым уважения к путешественнику. По местным законам, так племя поступала с самыми сильными и достойными войнами или соперниками!