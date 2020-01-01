20 фото, которые показывают Китай с не самой лучшей стороны. Просто ужас!

Для всех нас Китай — это прекрасная страна, в которой сочетаются уважение к традициям и технический прогресс, а красота нетронутой природы заставляет забыть о том, что совсем недалеко находятся мегаполисы с небоскребами, где на полную катушку кипит жизнь. Но в некоторых регионах этой страны — просто ужасающая экологическая ситуация. Смог, загрязненные водоемы, мусор и антисанитария.

Эти 20 фото — прямое подтверждение тому, что власти Китая еще не нашли решения всех вышеперечисленных проблем. То, во что превращается Китай, просто ужасает.

Туристы фотографируются на фоне фальшивого горизонта.

Фото: Molly Smith

Из-за ядовитого смога жители Пекина вынуждены носить респираторные маски.

Фото: Kyodo News

Рыбаки плывут по загрязненному озеру Чаоху, провинция Аньхой.

Фото: Jianan Yu

Мужчина очищает озеро от мертвой рыбы, Центральный Китай, провинция Хубей.

Фото: Reuters

Мальчик пьет воду из загрязненного ручья, провинция Юньнань, округ Фуюань.

Фото: Reuters

Рабочий чистит водоем от нефти, Ляонин.

Фото: Reuters

Ребенок плавает в поросшем водорослями пруду, Циндао, Шаньдун.

Фото: Reuters

Журналистка берет из загрязненной реки образец воды для анализа.

Фото: Reuters

Здания в Пекине почти не видно из-за смога.

Фото: China FotoPress

Рабочие в Шанхае пытаются очистить сточные воды.

Фото: Reuters

Мальчик плавает в очень грязном водоеме.

Фото: Reuters

Ребенок идет по затопленной улице Шаньтоу, провинция Гуандун, переступая через годы мусора.

Фото: Reuters

Женщина собирает бутылки у загрязненной красителями реки.

Фото: Iu palmerini

Завод Юйтянь, 100 км на восток от Шанхая, выбрасывает в воздух продукты распада.

Фото: Peter Parks

Попытки собрать мусор на реке Янцзы.

Фото: Reuters

Плавающая в заросшем озере мертвая рыба, Ухань.

Фото: Reuters

Труба, из которой сбрасывают отходы в Янцзы.

Фото: William Hong

Эта река ну очень грязная, Цзясин, Чжэцзян.

Фото: Reuters

Позор Великой Китайской стены.

Фото: BoredPanda

Перепрыгивающий через кучи мусора мальчик, Цзясин.

Фото: William Hong

Эти кадры шокируют. Такого о Китае мы не знали. Надеемся, что правительство Поднебесной всерьез займется проблемой экологии и решит ее как можно раньше. Разве так можно относиться к природе и людям, которые живут в этой стране, дышат этим воздухом и пользуются этой водой?

Докажи своим друзьям, что они ничего не знают о Китае.

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