20 фото, которые показывают Китай с не самой лучшей стороны. Просто ужас!

Для всех нас Китай — это прекрасная страна, в которой сочетаются уважение к традициям и технический прогресс, а красота нетронутой природы заставляет забыть о том, что совсем недалеко находятся мегаполисы с небоскребами, где на полную катушку кипит жизнь. Но в некоторых регионах этой страны — просто ужасающая экологическая ситуация. Смог, загрязненные водоемы, мусор и антисанитария.
Эти 20 фото — прямое подтверждение тому, что власти Китая еще не нашли решения всех вышеперечисленных проблем. То, во что превращается Китай, просто ужасает.
Туристы фотографируются на фоне фальшивого горизонта.
Фото: Molly Smith
Из-за ядовитого смога жители Пекина вынуждены носить респираторные маски.
Фото: Kyodo News
Рыбаки плывут по загрязненному озеру Чаоху, провинция Аньхой.
Фото: Jianan Yu
Мужчина очищает озеро от мертвой рыбы, Центральный Китай, провинция Хубей.
Фото: Reuters
Мальчик пьет воду из загрязненного ручья, провинция Юньнань, округ Фуюань.
Фото: Reuters
Рабочий чистит водоем от нефти, Ляонин.
Фото: Reuters
Ребенок плавает в поросшем водорослями пруду, Циндао, Шаньдун.
Фото: Reuters
Журналистка берет из загрязненной реки образец воды для анализа.
Фото: Reuters
Здания в Пекине почти не видно из-за смога.
Фото: China FotoPress
Рабочие в Шанхае пытаются очистить сточные воды.
Фото: Reuters
Мальчик плавает в очень грязном водоеме.
Фото: Reuters
Ребенок идет по затопленной улице Шаньтоу, провинция Гуандун, переступая через годы мусора.
Фото: Reuters
Женщина собирает бутылки у загрязненной красителями реки.
Фото: Iu palmerini
Завод Юйтянь, 100 км на восток от Шанхая, выбрасывает в воздух продукты распада.
Фото: Peter Parks
Попытки собрать мусор на реке Янцзы.
Фото: Reuters
Плавающая в заросшем озере мертвая рыба, Ухань.
Фото: Reuters
Труба, из которой сбрасывают отходы в Янцзы.
Фото: William Hong
Эта река ну очень грязная, Цзясин, Чжэцзян.
Фото: Reuters
Позор Великой Китайской стены.
Фото: BoredPanda
Перепрыгивающий через кучи мусора мальчик, Цзясин.
Фото: William Hong
Эти кадры шокируют. Такого о Китае мы не знали. Надеемся, что правительство Поднебесной всерьез займется проблемой экологии и решит ее как можно раньше. Разве так можно относиться к природе и людям, которые живут в этой стране, дышат этим воздухом и пользуются этой водой?
Докажи своим друзьям, что они ничего не знают о Китае.
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