Мессенджер WhatsApp прекратит работать на ряде устройств в 2020 году

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.

А владельцы мобильных телефонов на базе Windows Phone уже с 31 декабря не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp из-за отказа от поддержки этой операционной системы.

Пользователи Windows Phone не могли создавать новые аккаунты с начала текущего года, когда Microsoft официально объявила о завершении проекта и закрытии собственной мобильной операционной системы, пишет «Газета.Ру».

WhatsApp каждый год отказывается от поддержки гаджетов на базе устаревших операционных систем, так как они «не обладают достаточным потенциалом» для внедрения новых функций.