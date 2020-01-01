Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

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Олимпийская чемпионка исполняет главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Однако за кулисами добрая героиня оказалась совсем иной. Раздавая автографы, она оттолкнула фанатку, которая пыталась ее обнять.

К 17 годам Алина Загитова достигла невероятных высот в спортивной карьере. Но недавно решила сделать перерыв и попробовать себя в новом образе, став частью команды ледового проекта Татьяны Навки. В сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» юная звезда исполнила роль главной героини. «Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия», — говорила Навка.

В минувшее воскресенье Алина приняла участие во встрече с фанатами, которая проходила после шоу. Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась едва скрывая раздражение. Алине не понравилось, когда юные поклонницы пытались к ней прикоснуться, а одну девочку спортсменка и вовсе оттолкнула.

В Интернете ролик разлетелся по спортивным пабликам и реакция не заставила себя ждать. «Ну что поделать, ей 17 а у нее по два шоу в день, проблемы в карьере и общественное давление. Ее психика не справляется», — комментировали одни. Другие же с пониманием отнеслись к поведению Загитовой. Они поспешили объяснить неловкость ситуации обычной усталостью. «Следует отменить это изматывающее мероприятие!» — возмутились пользователи Сети. Некоторые отметили, что за манерами стоило следить детям и их родителям, нежели фигуристке. «Мне очень стыдно за них, почему столько невоспитанных людей! Многие вообще не знакомы с понятием личное пространство. Алиночка, сил тебе», «Знаете. Обнять — это обнять. А тут фанатка просто навалилась. Алина в конце концов тоже человек. Ей видимо было не очень приятно и удобно», — негодуют фанаты.

Напомним, что в начале декабря олимпийская чемпионка сделала неожиданное заявление о перерыве в карьере. Новость вызвала волну жарких обсуждений среди поклонников. Не менее горячие споры разгорелись и среди тренерского состава. Свои комментарии о возможном уходе из спорта Алины высказались Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко, на что получили резкий ответ от Этери Тутберидзе. «За три программы Алина Загитова показала результат больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — сообщили в команде тренера.

Однако позже сама фигуристка решила разъяснить ситуацию, поставив точку в спорах. «Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки», — говорила звезда.

По материалам «Чемпионат»

Фото: Legion-Media