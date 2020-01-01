Елки-2020: куда пойти с детьми

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Новогодние каникулы уже начались, а вы все еще не знаете, где повеселиться с детьми? Предлагаем вам подборку самых популярных мест в Москве, которые понравятся не только малышам, но и взрослым.

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА

Уже более полувека новогодняя Елка в Кремле остается главным праздничным мероприятием страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Для многих детей со всей России, а также их мам и пап, посещение красочных новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией. В этом году зрителиям предстоит совершить увлекательное путешествие в мир волшебства, увидеть захватывающие истории о добре и зле, дружбе и взаимопомощи.

Действие начинается в обычной московской квартире, в которой школьники решили вместе написать письмо Деду Морозу. Сказочную историю на сцене воплотили лучшие театральные артисты, музыканты, художники, а также воспитанники детских творческих коллективов.

«В первый раз на Кремлевскую Елку меня привел папа. Конечно, в первую очередь, меня поразила эта огромная елка, которая стояла в зале, меня впечатлило

шоу, — вспоминает Филипп Киркоров. — Но настоящим потрясением для меня была встреча за кулисами с известным композитором Владимиром Шаинским, написавшим много любимых всеми детских песен. Вот такая была встреча — добрая, замечательная».

Кремлевская Елка, без сомнения, — одно из ярчайших событий, продолжающее яркую и добрую традицию, которая бережно передается из поколения в поколение. «Нельзя пропускать всем, у кого есть дети», — считает Елена Темникова.

ЕЛКА В КРОКУСЕ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА»

Крокус Сити Холл приглашает на грандиозный новогодний бал в честь 1000-летия главного волшебника страны. Добрый сюжет и театральная атмосфера сочетаются с масштабным интерактивом для всех зрителей и потрясающими спецэффектами. А каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза.

Бонусы: огромный Парк аттракционов со свободным входом и бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» в Парке развлечений. Такого в Крокусе еще не было! Ультрасовременные сценические технологии и огромные боковые экраны обеспечат полное погружение в сказку и самые яркие впечатления.

К слову, накануне Нового года мероприятие посетила Пелагея вместе с дочкой. «То, что не забудется! Первый поход на настоящую елку с мамой», — написала певица.

ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»

Еще в декабре центр Москвы превратился в грандиозную площадку, где можно не только увидеть представления с полюбившимися сказочными героями, но и попробовать вкуснейшие блины по старинному рецепту, покататься на коньках и станцевать с Дедом Морозом.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует за пару недель до Нового года и длится до 12 января. Знаменитый ГУМ-каток в этот раз посвятили легендарной детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», которая отметила 55-летний юбилей — тут можно сфотографироваться с любимыми персонажами и принять участие в мастер-классах.

На Манежной площади гостей поджидают герои европейский сказок — литовская ведьма Рагана с черным котом в корзинке, пражская торговка с рождественским карпом, трубочист, раздающий золоченые пуговицы «на счастье», прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки.

«ЗОЛУШКА» ЯНЫ РУДКОВСКОЙ И ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО

Легендарный россиискии фигурист Евгении Плющенко собрал поистине звездную команду спортсменов и танцовщиков. Традиционно вместе с Евгением выступает его сын, шестилетний фигурист, участник мировых ледовых шоу Александр Плющенко. Главные женские роли исполнят Олимпийские чемпионки Сочи — Аделина Сотникова и Юля Липницкая.

«В наше время технологии так увлекли за собой аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бои новогодних курантов мы взмахнем волшебнои палочкои и окажемся вместе с нашим зрителем в сказочнои стране, где мыши катаются на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут Золушке ее хрустальную туфельку», — рассказала о новом волшебном шоу Яна Рудковская.

Фото: пресс-служба