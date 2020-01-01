В России утвердили стандарты органической еды

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Фото: Rupert Oberhäuser / Globallookpress.com

В России вступил в силу закон об органической продукции питания, устанавливающий стандарты для производителей и продавцов. Его авторы утвердили отличия органической еды от неорганической.

Документ был принят в августе 2018 года, однако участникам рынка был предоставлен переходный период до начала 2020 года. Согласно ему, органической считается продукция, произведенная без применения пестицидов, удобрений, антибиотиков и стимуляторов роста для животных.

Также определяется, что органическая продукция не может производиться, храниться и перевозиться вместе с неорганической. Производители могут добровольно сертифицировать свою продукцию для установления ее соответствия национальным и международным стандартам.

Созданный в рамках закона единый государственный реестр производителей органической продукции будет вести Минсельхоз.