Вдохновение от Илона Маска, или Как стать не таким, как все

Хочешь изменить мир — начни с себя. Такой главный посыл Илона Маска всем, кто хочет добиться большего и в жизни, и в карьере. Вдохновляющие мысли гениального инженера публикует Work.ua.

Илон Маск

— человек неординарный. Zip2, PayPal, Tesla, SpaceX — это только несколько выдающихся компаний, к созданию которых он приложил руку.

Маск самостоятельно научился писать код и строить ракеты, получил ученые степени в области экономики и физики. Сегодня благодаря ему мы становимся свидетлями того момента, когда Tesla Model 3 станет доступным электромобилем. Также инженер пообещал отправить людей на Марс к 2021—2031 годам.

Такие безумные идеи — причина того, что многие считают Маска мечтателем. Но сам он уверен, все это вполне реально.

Если вы предприниматель с беспокойным духом и хотите добиться успеха, то прислушайтесь к советам Илона Маска.

1. Найдите убедительную цель

Цели, которые ставит перед собой Илон Маск, вдохновляют не только его, но и многих других.

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Эти цели ориентированы на будущее и на улучшение настоящего. Вот некоторые мысли Маска по этому поводу:

«Вы не обязаны работать над какими-то проектами, просто потому что они разные. Они должны быть лучшими».

«Любая компания существует только в том случае, если полезна для людей. Она обязана делать что-то важное».

«Если вы хотите, чтобы будущее было лучше прошлого, подумайте: эти усилия делают мой продукт или услугу лучше? Если нет — прекратите этим заниматься».

2. Будьте реалистом

Примите как должное то, что вы можете сделать что-то неправильно, и советуйтесь с надежными друзьями. Или, как выразился Маск:

«Постоянно ищите критики. Конструктивная критика так же ценна как золото».

«Получите столько отзывов о своей работе, сколько сможете, от как можно большего количества людей».

«Есть ли разница: твердо верить в свои идеалы и придерживаться их или преследовать какую-то нереалистичную мечту, зная, что она не увенчается успехом? Будьте очень строгими в самоанализе».

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3. Тяжело работайте

Наверное, этот совет Илон Маск дает чаще всего, и понятно почему. И хотя он сам управляет не одной компанией, его посыл начинающим предпринимателям не такой амбициозный:

«Просто сосредоточьтесь на одной компании и уделяйте ей столько времени, сколько возможно. Работайте с утра до ночи. Думайте о ней во сне. Семь дней в неделю. Без перерывов. Это то, с чего вы должны начинать, развивая свою компанию».

«Нет такой задачи, которая недостойна того, чтобы вы за нее взялись. И это правильное отношение основателя стартапа».

«Если одни люди работают 40 часов в неделю, а вы — 100, то через четыре месяца вы достигнете того, на что другим понадобится год».

4. Подружитесь с неудачей

Маск любит цитировать своего друга, который высказался о попытке добиться успеха в бизнесе: «Это похоже на то, когда ты ешь стекло и смотришь в пропасть». Что это значит? А то, что неудача — это не враг, а цена, которую придется заплатить за то, чтобы попробовать что-то новое.

«Вам нужно быть в окружении, где все нормально с неудачами».

«Провал — тоже вариант. Если дело не терпит неудач, значит, вы недостаточно совершенствуетесь».

«Если сделать что-то для вас действительно важно, попробуйте, даже если неудача — это вероятный результат».

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5. Осознайте, что у вас есть свобода выбора

Маск со скепсисом относиться к ситуации, когда все остается без изменений. Если что-то было сделано предыдущим поколением, это не значит, что оно и дальше должно оставаться таким же. Если вы прожили свою жизнь так, это тоже не означает, что вы обязаны продолжать в таком же духе. В ваших силах все менять и самим меняться. И вот почему:

«Я думаю, что люди могут выбирать, быть им неординарными или нет. Им не обязательно следовать традициям и правилам, которые им передали родители. Да, я думаю, можно выбирать».

отсюда