Трамп поговорил с премьером Ирака о необходимости защитить объекты США

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Kevin Lamarque/Reuters
Американский президент Дональд Трамп созвонился с исполняющим обязанности премьера Ирака Аделем Абдель Махди и поговорил о защите американских военных на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
«Стороны обсудили вопросы региональной безопасности», — подчеркнули в Белом доме.
Отмечается, что во время переговоров с Махди Трамп затронул тему необходимости защиты американцев и объектов в Ираке.
31 декабря сотни демонстрантов, ранее похоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, попытались взять штурмом штурмом посольство США в Багдаде.
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