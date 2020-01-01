Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт

У новорічну ніч у Луцьку забезпечать роботу громадського транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Згідно з документом «Луцьке підприємство електротранспорту» має організувати рух тролейбусів в ніч з 23.00 31.12.2019 до 03.00 01.01.2020 за маршрутами:

— № 1 «Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані» – 2 од.;

— № 4 «АС-2 – Драмтеатр – АС-2» – 1 од.;

— № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.;

— № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.

Окрім того, перевізникам КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ТзОВ «Санрайз», ФОП Тимощуку М.С., ФОП Михалюку М.П., ФОП Кашубі Т.І. рекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23.00 31.12.2019 до 06.00 01.01.2020 за маршрутами:

— № 1 «Завод «Мотор» – Надрічна» – 3 маршрутки;

— № 2 «Залізничний вокзал – Конякіна» – 4 маршрутки.;

— № 10 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 маршрутки;

— № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 маршрутки.;

— № 22 «Карбишева – с. Милуші» – 3 маршрутки.;

— № 25 «Карбишева – Володимирська»– 3 маршрутки.;

— № 26 «Окружна – Вишків»– 1 маршрутка;

— № 31 «ТЦ Слон – с. Боголюби»– 2 маршрутки.