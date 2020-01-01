Двойная радость бийский электротранспорт повышенную плату устроит горожанам праздничный трип

Жители Бийска всю новогоднюю ночь 2019 года смогут передвигаться в разные точки города на трамваях. МУП «Трамвайное управление Бийска» приняло решение организовать движение электротранспорта сразу по трем маршрутам. Это не только создаст дополнительные удобства для горожан, но и позволит предприятию подзаработать, поскольку возить пассажиров будут по двойному тарифу. Тем временем барнаульцам такой возможности не предоставится. В ночь на 1 января в краевом центре не выйдет ни одного автобуса, трамвая или троллейбуса — в новогодние праздники их количество, наоборот, сократят.

Как информирует «Наш Бийск», один из обозначенных МУП маршрутов будет ходить от трамвайного управления до проспекта Коммунарского с 23:00 31 декабря до 5:10 1 января с интервалом 17-21 минута. Также с 22:48 31 декабря до 3:17 1 января трамваи выйдут по маршруту: проспект Коммунарский — Льнокомбинат — они будут возить граждан каждые полчаса. Наконец, третий маршрут, который предложен бийчанам, свяжет остановки «Лесозавод» и «Депо», там предполагается всего два рейса — в 0:56 и 3:59.

Что касается стоимости проезда в новогоднюю ночь в Бийске, то с 23:00 она составит 40 рублей при оплате наличным расчетом. При этом транспортные карты долговременного пользования с 31 декабря по 1 января 2020 года по вышеуказанным маршрутам недействительны. На предприятии добавили, что 1 и 2 января трамваи, осуществляющие движение по маршруту №№ 1 и 3, начнут работу с 10:00. С 3 января начнется выпуск электротранспорта в полном объеме выходного расписания.

Тем временем в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула рассказали, как будет организована работа пассажирского транспорта в новогодние и рождественские праздники в краевом центре. Так, 31 декабря городской транспорт будет работать в штатном режиме, согласно действующему расписанию. Однако, учитывая резкий спад пассажиропотока в праздничные выходные дни, с 1 января работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию: в первый день нового года — с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60 %; 2 и 3 января — по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30 %; с 3 по 8 января — согласно действующему расписанию выходного дня.

Тем не менее, в ночь празднования Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электротранспортом. Так, из Покровского кафедрального собора в 1:30 можно будет уехать по трамвайным маршрутам № 1, 7 до станции «Докучаево» и станции«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция «Докучаево». В то же время из Свято-Никольской церкви удастся уехать в 1:45 по троллейбусным маршрутам №№ 1, 6, а из Александро-Невского собора в 1:15 по трамвайным маршрутам №№ 8 и 9.