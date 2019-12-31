Опубликовано видео из осажденного посольства США в Багдаде

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в разделе «ФОТО»
Журналист Бабак Тагвей в своем Twitter выложил видео из посольства США в Багдаде, которое штурмуют демонстранты.
В ролике видно бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих, которые находятся в здании дипмссии.
Кроме того, на кадрах показаны толпы протестующих и дым над площадью возле посольства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к организации штурма здания американской дипмиссии причастен Иран.
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