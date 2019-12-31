Лось: красивые фотографии лесного исполина

Лось — лесной исполин из семьи оленей. Лось – не только одно из самых больших животных в Северном полушарии, но и одно из древних. Их изображения встречаются на самых древних наскальных рисунках.

Этот представитель семейства оленевых обитает на севере Америки, Азии и Европы. На воле лоси живут от 15 до 27 лет. Высота животного в среднем 1,8-2,3 м, а вес от 200 до 825 кг (длина самца до 3 м, высота в холке свыше 2 м, масса тела более 0,5 т). Особи мужского пола на четверть крупнее представительниц женского. На территории Северной Америки это животное уступает по величине только бизону.

Окрас меха варьируется от светло-коричневого до темно-бурого. В составе шерсти лося – полые ворсинки, которые хорошо удерживают тепло и препятствуют проникновению воды. С наступлением жары животное меняет шубку на летнюю.

У лося длинные ноги, это позволяет ему запросто заходить в глубокие водоемы, чтобы полакомиться водными растениями. Благодаря широким копытам зверь не вязнет в снегу. Они бывают довольно острыми, поэтому удар лося причиняет врагу сильную боль. Животное может бить ногами в любом направлении.

У лося длинный и широкий нос, который прекрасно чувствует запахи. Большие уши, способные поворачиваться во все стороны, улавливают малейший звук. Самцы обладают серьгой – кожной складкой, — которая находится под подбородком. Кроме этого они могут похвастаться огромными рогами, размах которых составляет более 1,8 м.

У взрослого лося может быть до 30 отростков на рогах. Рога у животного вырастают за 3-5 месяцев. Рогатого лося называют сохатым. Самцы используют рога во время поединков за самочек. Сбросив зимой старые, животное обзаводится через некоторое время новыми рогами.

Есть у лося и хвост, правда, он всего 7 см.

Лоси – отличные пловцы на длинные дистанции: они проплывают 16 км на одном дыхании. А бегают со скоростью до 56 км/ч. Лосенок в возрасте пяти дней может обогнать взрослого человека.

Питается лось листьями, ветками, мхом, кустарником, корой и водорослями. Чтобы добраться до последних, животное ныряет на дно водоема. Когда лось ест растения под водой, его ноздри закрываются. Летом за один день животное способно съесть до 30 кг веток.

Потомство у лосей появляется на втором году жизни весной. Обычно появляется один малыш, но случаются двойни и тройни. Родившись, лосенок питается маминым молоком, которое очень жирное и питательное, поэтому он быстро растет. При рождении малыш имеет массу 11-16 кг. Через пару дней он уже становится на ножки, начинает ходить и пробует листья, палочки и растения.

В пять месяцев самка перестает кормить потомство молоком. Теперь детеныш ест водоросли и учится плавать. Однако рядом с мамой молодые лоси проводят девять месяцев. За это время они учатся всему, что нужно для выживания. Летом у молодых самцов отрастают первые рога, которые к зиме отпадают. У некоторых подростков рога иногда появляются только к следующей весне.

Некоторые лоси, особенно в Европе, мигрируют. В зимний период животные могут перебраться из леса в населенные пункты, где легче найти пищу. Они объедают кору плодовых деревьев в саду.

Хотя лоси и предпочитают болотистую тайгу с обильной порослью лиственных пород, они также охотно держатся по поймам рек и берегам лесных озер, посещают гари и лесосеки с богатым разнотравьем, не избегают лесных топей с болотной и водяной растительностью. Встречаются лоси и в лесотундре среди березняков и осинников, в горных лесах на пологих склонах, по берегам степных рек в зарослях ивняка.

Дата: 17.09.2014