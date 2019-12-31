Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона

ЛОНДОН, 31 дек – РИА Новости. Россия с оптимизмом смотрит на развитие российско-британских отношений, оставаясь готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу между двумя странами. Об этом говорится в новогоднем обращении посла России в Великобритании Андрея Келина, распространенном во вторник.

«Время политической турбулентности осталось для Великобритании позади, и мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений. Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу, несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают. Нам есть, что предложить друг другу, и, в конечном счете, связи между народами наших стран значительно перекрывают имеющиеся разногласия», — отметил посол.

По словам Келина, уходящий год был непростым, как для России, так и для Британии, которой в наступающем году предстоит «по-новому налаживать отношения с государствами после выхода из Евросоюза».

Говоря о российско-британских отношениях, посол отметил достижения в сфере культурно-гуманитарного и делового сотрудничества.

«В рамках перекрестного Года музыки в Великобритании с большим успехом прошли гастроли Большого театра, а также совместного российско-британского оркестра «Бриттена-Шостаковича». Одним из наиболее ярких событий уходящего года стала Неделя российского кино, состоявшаяся уже в четвертый раз», — приводятся в сообщении слова Келина.

«Несмотря на политические трудности, товарооборот между нашими странами продолжает расти, развивается российский экспорт в Великобританию, причем не только сырьевой, а Великобритания, в свою очередь, по-прежнему остается одним из крупнейших в Европе источников прямых иностранных инвестиций для России», — добавил он.