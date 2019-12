Трамп назвал «виновника» в штурме посольства США в Ираке

МОСКВА, 31 декабря/ Радио Sputnik. За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет «полную ответственность» за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

Американский лидер ожидает, что иракские силы безопасности «используют свои силы для защиты посольства».

Ранее во вторник в ряде арабских СМИ появилась информация, что участники масштабной акции протеста в Багдаде, среди которых члены различных группировок из шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби», предприняли попытку штурма главных ворот посольства США, расположенного в «зеленой зоне» иракской столицы, где также находятся правительственные учреждения.

Протестующие выкрикивали антиамериканские лозунги, бросали камни в сторону учреждения, а также подожгли забор дипломатического комплекса, передает телеканал Alsumaria.

По данным Associated Press, около десяти демонстрантов прорвались на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ.

Находившихся в момент атаки в здании граждан США, включая посла Мэтью Толлера, эвакуировали. К настоящему времени они покинули арабскую страну через международный аэропорт.

Журналист Бабак Тагвей опубликовал кадры из американского посольства в Багдаде, возле которого с утра продолжаются протесты.

На видео можно разглядеть находящихся в здании бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих. Также видны толпы протестующих и дым над площадью перед посольством.

#Iraqi & #US Special Forces are in the main building of #US Embassy in #Baghdad now. They will open fire at any #IRGC terrorist (disguised as protester) if he tries to enter the building. pic.twitter.com/gloqCAU9bT

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019