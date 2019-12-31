Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». «Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в связи с этим поздравил с новогодними праздниками ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. «Низкий вам поклон!» — добавил президент.

По словам главы государства, россияне в Новый год ценят теплоту отношений и дружбы, стремятся поддержать и обрадовать других людей, несмотря на многочисленные дела. Он пожелал согражданами счастья взаимопонимания в доме и преодоления трудностей. «Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — заключил российский лидер.

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.