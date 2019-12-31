Медведев поздравил россиян с Новым годом

close

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на сайте правительства.

Премьер пожелал жителям РФ счастья и здоровья, а России — благополучия в 2020 году.

Он отметил, что уже скоро на календарях появится красивая цифра.

«Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым, 2020 годом!», — говорится поздравлении.

READ Модернизация ЗРК Patriot по проекту PDB8

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поздравил россиян с Новым годом

— Новый год в РФ первыми встретили жители Дальнего Востока

Источник