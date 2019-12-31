На фоне напряжённости в Средиземном море турецкие фрегаты направились в Алжир

Это произошло на фоне усилий Турции по заключению соглашений со странами Средиземноморья.

Фрегаты «Гёксю» и «Гокова» отправились в порт Алжира на церемонию поминовения турецкого моряка и губернатора Оруча Рейса и пробудут в водах страны с 7 по 10 января, сообщает Sözcü.

Турецкий флот также поддержит операцию НАТО «Морской страж» в Средиземном море.

Надо сказать, что в последнее время в Средиземном море нарастает напряжённость из-за морских и территориальных споров между Турцией, с одной стороны, и Грецией и Кипром, с другой. Анкара в прошлом месяце, в стремлении создать исключительную экономическую зону от южного побережья Средиземного моря Турции до северо-восточного побережья Ливии, подписала соглашение с международно признанным ливийским правительством. Данная договорённость игнорирует территориальные воды Кипра и ряда греческих островов, включая Крит.

Кроме того, Греция и Кипр, планирующие построить трубопровод, по которому через эти воды будет поступать газ в Европу, выступили против сделки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетил другую страну, граничащую со Средиземноморьем, Тунис, где провёл переговоры с президентом Туниса Каисом Саидом по недавно подписанным турецко-ливийским соглашениям.