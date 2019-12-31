У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла

Неприємний «подарунок» на порозі новорічної ночі отримали мешканці Володимира-Волинського та працівники місцевої філії обленерго. У місті перебої з електропостачання.

Про це 31-го грудня ввечері повідомили інтернет-видання «БУГ» читачі.

Володимирчани змушені готувати святкові столи в темряві. Як розповідають, на гарячій лінії обіцяли відновити електропостачання до 23:00.

“Устилузька та прилеглі вулиці без світла. Може з’явитися на пів хвилини і 10 хвилин немає”, – нарікають жителі Володимира-Волинського.

Відомо також, що проблеми із електропостачанням в місті з’явилися близько 13:00.

Переддень нового року для працівників володимир-волинської філії обленерго видався важким. Вони змушені усувати несправності.