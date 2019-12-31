Губернатор Алтайского края призвал дорожников усиленно поработать праздники ради путешествий земляков

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона усилить меры по очистке дорог от снега в начале января. Об этом губернатор сказал на оперативном совещании, говорится на сайте края. Между тем дорожная ситуация в Барнауле с 30 декабря, мягко говоря, не благоволит поездкам по новогодним улицам.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев отчитался перед губернатором об уборке дорог от снега. По его словам, руководители ДСУ постоянно работают с главами местных администраций, чтобы транспорт мог проехать по дорогам каждый день, а также в особых случаях, к примеру, при работе «скорой помощи». При этом дополнительное внимание уделяется туристическим маршрутам. Как добавил Дементьев, время от времени спецтехника отправляется с региональных трасс в подмогу дорожникам Барнаула.

Виктор Томенко подчеркнул, что уборка снега не должна прекращаться в праздничные дни и передвижение должно быть безопасным, поскольку, по его мнению, в первые дни января жители и гости края будут активно путешествовать. Глава Минтранса заверил, что проезды обеспечиваются ко всем населенным пунктам, а дорожники уже готовы к круглосуточной работе. Губернатор поручил правительству направлять дополнительную снегоуборочную технику на очистку дорог и улиц, в том числе за счет найма машин у коммерческих организаций, причем даже из соседних регионов.

Тем временем ситуация на дорогах в Барнауле оставляет желать лучшего. На изъяны в процессе приведения в порядок города после снегопадов накладывается предпраздничная суета. Так, 30 декабря краевой центр охватили 10-балльные пробки: привычный путь одного горожанина мог растянуться на несколько часов, поскольку в этот день все спешили за подарками и продуктами к новогоднему столу.

В первой половине дня 31 декабря ситуация на дорогах более умеренная, но заторы в некоторых местах все же копятся. В основном пробки примерно в шесть баллов собираются на главных магистралях: проспектах Ленинском, Красноармейском, Строителей, на улице Малахова и на Павловском тракте. Вдобавок, большие скопления машин наблюдаются вблизи крупных торговых центров, вероятно, многие решили закупиться подарками и продуктами в последний день. Ближе к вечеру большие пробки могут скопиться на выезде из города.