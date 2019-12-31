Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Москвой и Соединенным Штатами Америки была достигнута «отличная координация», которая помогла российским спецслужбам предотвратить теракты на территории России, в частности в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил его и США за переданные данные о планировавшихся терактах в Петербурге.
«Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!» — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что благодаря сведениям, полученным от США, сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, которые планировали устроить террористические атаки в Петербурге в новогодние праздники.
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