Что может случиться на пробежке? Ужасные истории о любителях бега

Наверное, каждый из нас считает, что пробежка — это явно не особо страшный вид спорта. Максимум, что может случиться во время бега, так это то, что человек может подвернуть ногу, растянуть мышцу или же упасть и повредить кожу. Но подумайте еще раз. Кроме всех вышеперечисленных неудач, которые могут случиться с человеком во время бега, существует еще один вариант — это убийство.

Подумайте, ведь пробежки в некоторых случаях происходят в довольно темных местах, скрытых от людей. Иногда бегуны становятся жертвами жестоких сексуальных нападений, а в некоторых случаях и убийств. Из-за того, что в последнее время участились именно такие случаи, женщины, которые отправляются на пробежку, берут с собой перцовый баллончик или же нож для самообороны в случае нападения. Сегодня мы подготовили для вас несколько историй о людях, которые стали жертвами насилия во время своей пробежки на свежем воздухе.

Ночной кошмар

В августе 2016 года женщина была убита на ее вечерней пробежке, которую она совершала практически каждый день в своем районе. В 10:30 отец Карина Ветрано обнаружил тело своей дочери в одной болотистой местности возле Говард-Бич. 30-летняя Карина была избита, задушена и изнасилована. Было явно видно, что женщина сопротивлялась во время нападения. Следователи по этому делу обнаружили ДНК под ногтями убитой, а также на ее спине и на ее мобильном телефоне. В базе данных полиции не было найдено соответствия по ДНК. 5 февраля 2017 года прокуроры Нью-Йорка обвинили Шанеля Льюиса в убийстве 20 человек. Житель Бруклина Льюис не имел каких-либо приводов в полицию и был «кристально чистим» перед законом. Он охотно дал образец своего ДНК во время допроса, и он совпал с найденным генетическим материалом на теле Карины Ветрано. Вскоре безработный Льюис признался в том, что убил и изнасиловал девушку. «Я был очень злым в тот день», — сказал он на допросе. «У меня были проблемы дома. Когда я увидел Карину, которая совершала пробежку, то просто догнал ее и начал избивать, а после задушил». Несмотря на его заявления о нападении на Ветрано, Льюис отказался взять на себя ответственность за изнасилование.

Маньяк с мачете

12 октября 2015 года бегун из Далласа был убит мачете одним экс-футболистом. 53-летний Дэйв Стивенс совершал пробежку по давно знакомой местности, когда его схватили и неоднократно нанесли удары мачете по телу. Томас Джонсон, которому на тот момент был 21 год, сам позвонил 911 и признался в этом преступлении. Полицейские сразу же отправили Томаса за решетку. На допросе парень признался, что выбрал в качестве своей жертвы Стивенса совершенно случайно, потому что в тот момент «почувствовал опасность, которую буквально излучал Дэйв». Еще в 2014 году Томасу был поставлен диагноз шизофрения. Жена Дэйва, которой было 54 года, покончила с собой в ноябре 2015 года после жестоко убийства своего мужа. 19 октября 2015 года женщина рассказала местному телевиденью о том, насколько ей тяжело без мужа: «Дэйв был любовью всей моей жизни, и я не могу жить без него». Вскоре женщину обнаружили в гараже мертвой рядом со своей машиной.

Загадка

В июле 2016 года женщина, которая совершала пробежку, была застрелена на сельской дороге в округе Окленд в Мичигане. Медсестра из больницы Провиденс-Парк, 31-летняя Элли Брейгер, бегала по одному и тому же маршруту длиной 16 километров каждый день. Как правило, женщина брала с собой плеер и во время бега слушала музыку и наслаждалась пробежкой. Брейгер бежала вдоль озера в Роуз-Тауншип, когда в нее выстрелили несколько раз. Она упала на переднем дворе одного из домов, и, когда жильцы увидели ее, то сразу же вызвали 911. Полиция штата Мичиган все еще ищет подозреваемого в этом деле. В то время, как они обычно получают до 700 звонков очевидцев, в этот раз им позвонило всего 70 человек.Полицейские все еще ищут светлый большой седан, который был замечен на озере между 14:00 и 15:00 именно в тот день, когда Брейгер была убита. Хотя власти в этом случае мало что могут сделать, они считают, что Брейгер знала ее убийцу.

Ванесса Маркотте

В августе 2016 года жительница Нью-Йорка была убита во время пробежки в Принстоне, штат Массачусетс. Около часа ночи Ванесса Маркотте, 27 лет, отправилась на свою обычную пробежку. Спустя несколько часов ее семья сообщила об ее исчезновении. Около восьми часов утра ее труп был найден в лесистой местности неподалеку от того места, где она бегала. Ванесса была полностью раздета и частично обожжена. Следователи, которые вели это дело, выяснили, что сначала над девушкой надругались, а потом пытались сжечь. На данный момент нет никаких данных по поводу убийцы Маркотте. Учитывая то, что время пробежки Ванессы было поздним, практически никто не видел каких-либо подозрительных людей. Единственное, что известно на данный момент полиции, так это то, что в то время проезжал какой-то большой грузовик. Дело до сих пор остается открытым.