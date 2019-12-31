Скорость таяния льда в Антарктиде признана рекордной

Антарктический ледяной щит принято считать самым большим на Земле. Но из-за того, что температура океанов постоянно увеличивается, он оказался под угрозой. Больше всего досталось плавучим шельфам, которые находятся в западной части Антарктиды.

Таять льды, как правило, в Антарктиде начинают с середины ноября и вплоть до февраля. За этот период исчезает около 8% льда. Но с помощью компьютерного моделирования удалось выяснить, что в 2019 году данный показатель возрос до рекордных 16%.

Западная часть материка – это наиболее «опасная» точка, но в этом году пострадала и Восточная часть, которая считается более холодной.

Когда лед начинает таять в большом количестве, вода не успевает уходить и заполняет трещины в ледники, что может в результате привести к его расколу. Подобное в этом году случилось прямо в центре Антарктиды. Эксперты добавили, что есть риск обвала глыб льда в воду, что может грозить опасностью людям, проживающим на прибережных территориях.