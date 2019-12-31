Ученые обнаружили вулкан, возраст которого составляет 3 млн лет

Когда извергается щелочная магма, могут возникать вулканы небольшого размера непосредственно на океанических плитах. Первый раз подобный вулкан удалось найти рядом с Японским желобом в 2006 году. Теперь же специалисты обнаружили совершенно новый вулкан, возраст которого составляет почти 3 млн лет.

Эти вулканы имеют небольшой размер и появляются вдоль трещин в тектонических плитах. Когда плита погружается в мантию Земли, она выгибается, что провоцирует извержения этих вулканов. В таких ситуациях магма будет извергаться прямо из верхней части мантии, которая отвечает за движение тектонических плит.

Эксперты говорят о том, что благодаря исследованию подобных мелкозернистых вулканов, можно будет больше узнать о земной мантии и тектонических плитах, а также процессах, которые происходят внутри планеты. При этом исследователи надеются найти еще несколько таких древних вулканов в следующем году, чтобы получить как можно больше новых данных.