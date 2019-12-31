В Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС. Погиб сотрудник полиции

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, один из них скончался.

В МВД сообщили, что злоумышленники ликвидированы. На место инцидента выехало руководство ведомства, сообщает РИА «Новости».

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал неуважением к людям и республике совершенное за несколько часов до наступления Нового года нападение.

«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще — совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», — приводит его слова ТАСС.