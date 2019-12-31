Интересные факты о жизни на Земле

Жизнь, в широком смысле слова, определяется как состояние организма, которое показывает рост за счёт метаболизма, воспроизводства и адаптации к окружающей среде. Эти характеристики отличают живые организмы от неодушевленных предметов.

Клетка является основной единицей жизни, и организм должен состоять, по крайней мере, из одной клетки, чтобы квалифицироваться как живое существо.

Клетки всех живых организмов содержат дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), которая содержит генетические инструкции для развития и функционирования форм жизни. Именно эти вещества позволяют живому организму расти и размножаться.

ДНК была впервые обнаружена в 1869 году швейцарским врачом Фридрихом Мишером, который заметил микроскопические скопления вещества в гное на повязке поверх раны. Этим вещество было, как впоследствии выяснилось, ДНК.

Вирус не совсем подходит под все определения жизни, и, согласно научному определению, не является живым в техническом смысле. Он состоит только из ДНК и рибонуклеиновой кислоты (РНК), нити которой окружены белковой оболочкой и не требуют клетки-хозяина, чтобы усваивать полезные вещества и регенерироваться. Когда вирус находится вне клетки-хозяина, он дремлет и представляет собой не более чем статическую органическую частицу.

Ученые считают, что возраст Земли примерно 4,5 миллиарда лет, и первые формы жизни начали зарождаться примерно 3,7 миллиарда лет назад.

Учёные считают, что аминокислоты и нуклеиновые кислоты непосредственно участвовали в создании первой формы жизни на Земле, но на вопрос о том, как нуклеиновые кислоты могли возникнуть из неживой материи до сих пор ответить не могут. Собственно, как и нет окончательного ответа в целом о происхождении жизни на Земле.

READ Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны

На протяжении всей истории преобладали две основные теории происхождения жизни на Земле:

Абиогенез, теория, которая в настоящее время дискредитирована, считает, что жизни произошла спонтанно, от разлагающихся органических веществ.

Теория биогенеза, с другой стороны, утверждает, что новая жизнь происходит уже из существующих форм жизни.

Самыми старыми живыми существами на Земле, как считают учёные, являются одноклеточные прокариоты, ныне известные как бактерии. Исследователи обнаружили окаменелости таких прокариотов, возрастом примерно в 3,5 миллиарда лет.

Появление жизни на рельефе Земли было, скорее всего, 430 миллионов лет назад. Первые растения представляли собой одноклеточные организмы, имеющие отдаленное отношение к водорослям.

Первые пресмыкающиеся появились 300 миллионов лет назад, а современные млекопитающие начали свою историю примерно 75 миллионов лет назад.

Ученые считают, что Земля будет существовать ещё 7,5 миллиардов лет, прежде чем солнце станет красной гигантской звездой, и по всей вероятности, разрушит нашу планету. Земля может прекратить своё существование ещё задолго до этой даты, по причине многократных выбросов радиоактивных веществ с поверхности солнца.

Обезьяны появились на Земле около 35 миллионов лет назад, а первые люди произошли от обезьян около 10 миллионов лет назад. Современный человек вида Homo Sapiens существует на Земле всего лишь 100 000 лет.

READ Новости сегодня, 24.12.2019, Анастасия Заворотнюк: состояние здоровья, что происходит сейчас, 24 декабря

Живые организмы делятся на два основных подвида: прокариоты и эукариоты. Эукариоты, к которым принадлежат все люди, имеют клеточную структуру с ядром и мембранной генетической информации, в то время как клетки прокариот не содержат ядра.

На сегодняшний день все выявленные живые организмы были названы и научно классифицированы в зависимости от систематики шведским учёным Карлом Линнеем. В 1758 году, опубликовав «Систему природы», Линней разделил и квалифицировал различные живые организмы с оценкой масштаба: царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид.

Учёные подсчитали, что от пяти до 100 миллионов уникальных видов растений и животных, в настоящее время живут на Земле. Тем не менее, лишь около двух миллионов из этих видов до сих пор не выявлено.

Насекомые насчитывают около 950 000 видов из двух миллионов идентифицированных на Земле.

Существует около 300 000 различных видов растений, которые в настоящее время произрастают на нашей планете.

Млекопитающие составляют всего лишь 5416 видов из общего числа всех идентифицированных животных на планете Земля.

Теория эволюции, которая объясняет, как живые существа меняются с течением времени посредством естественного отбора, впервые была опубликована Чарльзом Дарвином в 1859 году. Многие ученые в настоящее время указывают на данное природное явление, как на причину большого биологического разнообразия Земли.

READ Пассажир круизного лайнера выпал за борт и бесследно исчез

Во всем мире в настоящее время проживают чуть больше чем 6,7 миллиардов человек. Население мужчин несколько выше, чем женщин (примерно, в соотношение 3.41 миллиарда к 3.37).

По данным Центрального разведывательного управления, средняя продолжительность жизни человека в США составляет 78,11 лет.

В течение XX века, средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах увеличилась более чем на 30 лет. Должностные лица приписывают большую часть этих заслуг к достижениям в здравоохранении и своевременной информированности населения.

По данным доклада 2008 года, средняя продолжительность жизни в мире составляет 66,26 лет.

Самый старым человеком, по документальным подтверждениям, была француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. По неофициальным данным, хотя и подтвержденным свидетьельством о рождлении, самым старым человеком был житель Индонезии Мбах Гото, который умер весной 2016 года в возрасте 146 лет. Согласно официальным данным, на конец 2017 года самая старая жительница Земли – японка Наби Тадзима, которой 4 августа исполнилось 117 лет.

р.Средняя продолжительность жизни во всём мире колеблется от максимума 84,36 лет до минимума в 31,88 лет (африканское государство Свазиленд). Эксперты объясняют низкую продолжительность жизни во многих африканских странах высокими темпами распространения ВИЧ/СПИДа.