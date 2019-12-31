Дельфины являются личностями, по утверждению правительства Индии

Специальный статус «личности» получили дельфины постановлением индийского правительства. Статус предусматривает, что дельфины не являются «людьми», но и уже не считаются «животными».

«Личностями» дельфины стали в Индии впервые. Ранее ни в одной стране мира такие уникальные постановления не публиковались. Индийцы считают, что интеллект дельфинов позволяет им находиться чуть ли не на одной ступеньке с человеком, но никак не на уровне животного мира.

Китообразные, считают в Индии, не просто морские млекопитающие, а обладатели сознания. Министерство окружающей среды Индии приняло специальный декрет, который запрещает эксплуатировать дельфинов в морских шоу и содержать их в неволе.

По мнению индийского министра, дельфины вправе самостоятельно выбирать себе место жительства и занятия.

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Действительно, дельфины давно считаются очень умными, обладают социальной структурой и другими признаками высокоразвитого существа. Кстати, ученые установили, что маленькие дельфины получают особые имена, которыми их в течение жизни называют соплеменники.

Конечно, речью их общение нельзя назвать, но свист и щелканье дельфинов имеет очень высокий уровень системности, каждому сигналу соответствует иногда достаточно сложное понятие.

Исследования показывают, что дельфины, как и люди, могут осознавать себя («самосознание»), общаться с использованием сложных «предложений», имеют много других свойств и черт. Ставящих их на достаточно высокую ступень эволюции.

Дата: 08.10.2015