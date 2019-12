«Формальный статус»: в Британии хотели позвать Москву в НАТО

Британские власти предлагали сделать Россию членом НАТО в 1995 году. Однако не стандартным участником, а ассоциированным. Таким образом, России не предоставлялась бы помощь союзников в случае военного нападения, а также у нее не было бы права вето на решения НАТО. Но это могло бы помочь альянсу продвигать свою политику расширения «без злобы и возмездия» со стороны России, говорится в рассекреченных документах.

Великобритания предлагала в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Таким образом, полагало британское министерство обороны, можно будет уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в архивных документах тех лет, которые были рассекречены.

The Guardian обнародовала эти бумаги. Так, издание процитировало слова занимавшего тогда пост главы минобороны Великобритании Малколма Рифкинда. Свое предложение на 10 страницах печатного текста он представил более 20 лет назад на правительственном совещании по внешней политике.

Политик предупреждал иностранных коллег, что Россия не может стать полноправным членом Североатлантического альянса, потому что это имело бы «абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь [России] в любых дальнейших приграничных конфликтах, например, с Китаем».

Вместо этого он предложил альтернативу. Так, он утверждал, что можно создать «новую категорию ассоциированного членства в НАТО».

По словам бывшего министра, это членство не гарантировало бы осуществление коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО, а также не предполагало бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

«Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других заседаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской] политики, доктрины и практики», — говорится в документе.

Вместе с тем Рифкинд предположил, что такое членство в НАТО стало бы «приемлемым основанием» для продолжения расширения НАТО «без злобы и возмездия» со стороны России, так как Москва в этом случае была бы вовлечена в дела альянса. Из приведенных изданием документов следует, что ассоциированное членство России помогло бы НАТО проводить более активную политику в выстраивании отношений с Украиной, государствами Балтии, Белоруссией и Молдавией.

The Guardian напоминает, как Рифкинд ранее сделал заявление по поводу рассекреченных документов. Он признал, что хотя его инициатива в итоге не была использована на практике, эта идея привела к созданию Совета Россия — НАТО.

В то же время, в архивных документах идет речь о том, что британское внешнеполитическое ведомство не доверяло первому президенту России Борису Ельцину. Дипломаты рассматривали его как «плохой страховой риск» из-за того, что у него были проблемы со здоровьем, и он не мог «справиться с пьянством». Кроме того, отмечается «странное» поведение российского главы, которое характеризовалось от «доброжелательного пушистого медведя» до «полупьяного лидера-марионетки». В связи с этим британские власти были обеспокоены тем, что президент страны «заметно ослаб», а реформаторы «враждебны к расширению НАТО».

Североатлантический альянс был создан 70 лет назад — в 1949 году. Тогда его членами стали 12 стран, сейчас в состав НАТО входят 29 государств, в том числе постсоветские республики.

В начале декабря этого года прошел очередной саммит НАТО, на котором ряд лидеров призывали к сотрудничеству с Россией и налаживанию с ней диалога. Так, глава Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что без Москвы невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.

«Стратегический диалог с Россией крайне необходим, если мы заинтересованы в стабильной Европе. Мы живем в новой исторической ситуации, и надо выработать новую повестку», — заявил президент республики во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Собеседник Макрона пусть и не во всем поддерживал его, но с мнением о важности диалога с Москвой он согласился.

«Думаю, мы способны поладить с Россией. У нас с вами похожая точка зрения. Российский народ это тоже хотел бы увидеть», — отметил Трамп.

Это мнение также поддержал и глава НАТО Йенс Столтенберг, однако он не отказывается от сдерживания «российской агрессии». «Это самый большой сосед НАТО и останется таковым. Важно сочетать диалог со сдерживанием Москвы», — сказал генсек.

Пока Макрон с Трампом обсуждали развитие диалога с Москвой, в соседнем зале шли жаркие споры, передавало РИА «Новости». Главы государств и министры обороны стран Балтии, Румынии, Польши, Украины и Грузии обсуждали взаимодействие с Россией. Больше половины чиновников выразили мнение, что этот сосед НАТО является серьезной угрозой альянсу.

«Можно ли назвать достаточными меры НАТО по охране восточных границ?» — спросил ведущий дискуссии у присутствующих. В ответ на это руки подняли единицы. Так, представители Эстонии, Литвы и Латвии заявили, что союзу нужно проводить как можно больше военных учений, чтобы восточный сосед понимал: Прибалтика под надежной охраной.

Российские власти, между тем, подводя итоги года, отмечали, что страны НАТО активизировались в проведении антироссийской политики. Так, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, каждый год НАТО проводит в Европе до 40 крупных учений, направленных против России.

