В России вводится новый запрет для автомобилистов

1 января каждого года традиционно считается днем самых значимых перемен, а также точкой отсчета, с которой начинаются все важнейшие планы и свершения. Коллеги с телеканала «НТВ» вспомнили, что ждет российских автомобилистов с 1 января 2020 года.

Так, с завтрашнего дня в России вступит в силу запрет на эксплуатацию новых автомобилей пользования без номеров, так как регистрировать их можно теперь будет прямо в дилерских центрах без посещения ГИБДД. После прохождения проверки и выполнения ряда требований такие дилеры получат статус «специализированной организации», которая сможет самостоятельно передавать документы в Госавтоинспекцию, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами на руки покупателю.

Граждан, ставящих на учет подержанные автомобили, запрет не коснется – они, как и прежде, смогут переоформлять их в течение 10 дней.

Также с 1 января вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили. Наибольший рост ожидается в сегменте легковушек – в среднем на 110,7%, при этом меньше всех пострадают машины с двигателем до 1 литра (рост на 46,1%), а больше всех – машины с двигателем от 3,5 литра (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент легковых автомобилей (с двигателями 1-2 литра) вырастет на 112,4%. Как следствие, все новые автомобили подорожают еще на 2-4%.

Не обойдется и без новых штрафов. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе оставленные на «ночную» стоянку во дворах фургоны, микроавтобусы, грузовики и такси начнут отправлять на штрафстоянки, а их владельцев, как сообщали «Автоновости дня» ранее, штрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей.

Счастливого Нового года! Ни гвоздя, ни жезла вам, дорогие читатели!