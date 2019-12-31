BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок. Среди них будут купе BMW 2-Series Gran Coupe, спорткупе M8 Gran Coupe и M8 Grand Coupe Competition, новые BMW X5 M и X6 M и гоночный болид BMW M2 CS. Об этом сообщили агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе немецкой марки.

Первым в продаже появится новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe. Уже в марте следующего года новинка будет доступна россиянам в двух модификациях: BMW 218i со 140-сильным двигателем и 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 280 000 рублей и BMW M235i xDrive с 306-сильным агрегатом и 8-ступенчатым «автоматом» Steptronic стоимостью от 3 490 000 рублей.



BMW 2-Series Gran Coupe. Фото BMW



BMW 2-Series Gran Coupe. Фото BMW

В апреле 2020-го до нас доберутся самая мощная версия возрожденной «восьмерки» в кузове «купе» – BMW M8 Gran Coupe и его трековый вариант с пакетом Competition. Стоковая M8 Gran Coupe оснащается 4,4-литровым битурбомотором V8, выдающим 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, а M8 Gran Coupe Competition – его форсированной версией, у которой на 25 «лошадей» больше. Цены уже известны: «обычная» BMW M8 Gran Coupe будет стоить от 10 790 000 рублей, а её топовая версия с пакетом Competition обойдется минимум в 12 500 000 рублей.



BMW M8 Coupe. Фото BMW



BMW M8 Coupe. Фото BMW



BMW M8 Coupe. Фото BMW

В мае в продажу поступят «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и BMW X6 M нового поколения. Поначалу их предложат только в двух исполнениях: с пакетом Competition и в ограниченной серии SE, разработанной специально для российских клиентов. Самые мощные и быстрые кроссоверы от подразделения BMW M оснащаются 4,4-литровой бензиновой битурбированной «восьмеркой», выдающей 600 л.с. (625 л.с. в исполнении Competition) и 750 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic и полным приводом M xDrive. Стоимость BMW X5 M Competition составляет 9 200 000 рублей, BMW X6 M Competition – 9 590 000 рублей.



BMW X5 M и X6 M. Фото BMW

Кроме того, в число новинок BMW на 2020 год вошли «дорожный» гоночный болид BMW M2 CS и «заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works GP. Сроки их выхода в продажу будут определены позже.