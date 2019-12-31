Лучан кличуть нарізати олів’є для захисників

ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» закликає кожного жителя Луцька долучитися до нарізання салату та приготування вареників для наших захисників.

Захід відбудеться 1 січня, йдеться на сторінці ГО у facebook.

Небайдужих закликають долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати).

Ліпити вареники та готувати олів’є розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в.

Для отримання детальної інформації, телефонуйте 0958698333 (Наталія), 0506472782 (Інна)

2 січня вирушають до захисників на Схід, щоби привітати їх з Новим 2020 роком.