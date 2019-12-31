Блогер Илья Варламов включил снос усадьбы купца Михайлова Барнауле топ архитектурных потерь России

Усадьба до сноса

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов составил топ-10 «жутких архитектурных потерь России в 2019 году», в который вошло уничтожение усадьбы купца Михайлова в Барнауле. Список опубликован на его странице в ЖЖ.

В начале своего поста Варламов предупреждает впечатлительных читателей – ценителей архитектуры и истории. «Поберегите свои глаза и сердце. Или хотя бы примите успокоительное. Весь год вредители, варвары и ****** [болваны] старательно и с наслаждением уничтожали все, что нам дорого. Это лишь самые яркие примеры архитектурного погрома, который начался в нашей стране 25 лет назад и с тех пор не прекращается», — анонсировал блогер свой топ.

Вот так историю сравняли с землей

Так, на восьмой строчке в его списке оказалась барнаульская усадьба купца Михайлова, располагавшаяся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской. «Дореволюционный особняк мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура. В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор», — напоминает Илья Варламов. Возможный облик здания, которое собирается построить на месте исторической усадьбы прокуратура Алтайского края, он называет «восьмиэтажным уродцем».

А вот это уже окрестили «страшным местом» и «уродцем»

Также в этот список включено уничтожение советской мозаичной композиции на стене спортшколы в Белгороде, снос классического вокзала с колонами в городе Сальск Ростовской области, вместо которого возведут новый из серых плит, а также ликвидация комплекса кирпичных зданий Арские казармы в Казани, на замену ему придет многоэтажный жилкомплекс.

Напомним, что усадьбу купца Михайлова снесли в конце июля 2019 года. Это стало одним из наиболее резонансных общественных конфликтов в Алтайском крае этой весной. О том, что прокуратура Алтайского края намеревается построить административное здание на месте комплекса усадьбы, возведенной в 1908 году, стало известно еще в начале марта. Когда-то два исторических здания, составляющих комплекс, имели охранный статус, однако с 2006 года объекты по решению регионального парламента перестали быть памятниками, что и позволило снести их, не нарушая закон.

Общественники попытались приостановить работы, потребовав восстановить статус исторических зданий. В марте они подали пакет необходимых документов в Алтайохранкультуру, однако спустя почти месяц в ведомстве ответили отказом. Активисты расценили это как трусость и нежелание вступать в конфликт с прокуратурой. Позже губернатор Алтайского края Виктор Томенко также сказал, что у него нет полномочий вмешиваться в ситуацию. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Константин Михайлов в свою очередь заявил, что историческую усадьбу могли спасти алтайские власти «при наличии политической воли».