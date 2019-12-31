Блогер Илья Варламов включил снос усадьбы купца Михайлова Барнауле топ архитектурных потерь России

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Блогер Илья Варламов включил снос усадьбы купца Михайлова Барнауле топ архитектурных потерь России

Усадьба до сноса

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов составил топ-10 «жутких архитектурных потерь России в 2019 году», в который вошло уничтожение усадьбы купца Михайлова в Барнауле. Список опубликован на его странице в ЖЖ.

В начале своего поста Варламов предупреждает впечатлительных читателей – ценителей архитектуры и истории. «Поберегите свои глаза и сердце. Или хотя бы примите успокоительное. Весь год вредители, варвары и ****** [болваны] старательно и с наслаждением уничтожали все, что нам дорого. Это лишь самые яркие примеры архитектурного погрома, который начался в нашей стране 25 лет назад и с тех пор не прекращается», — анонсировал блогер свой топ.

Блогер Илья Варламов включил снос усадьбы купца Михайлова Барнауле топ архитектурных потерь России

Вот так историю сравняли с землей

Так, на восьмой строчке в его списке оказалась барнаульская усадьба купца Михайлова, располагавшаяся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской. «Дореволюционный особняк мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура. В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор», — напоминает Илья Варламов. Возможный облик здания, которое собирается построить на месте исторической усадьбы прокуратура Алтайского края, он называет «восьмиэтажным уродцем».

Блогер Илья Варламов включил снос усадьбы купца Михайлова Барнауле топ архитектурных потерь России

А вот это уже окрестили «страшным местом» и «уродцем»

Также в этот список включено уничтожение советской мозаичной композиции на стене спортшколы в Белгороде, снос классического вокзала с колонами в городе Сальск Ростовской области, вместо которого возведут новый из серых плит, а также ликвидация комплекса кирпичных зданий Арские казармы в Казани, на замену ему придет многоэтажный жилкомплекс.

Напомним, что усадьбу купца Михайлова снесли в конце июля 2019 года. Это стало одним из наиболее резонансных общественных конфликтов в Алтайском крае этой весной. О том, что прокуратура Алтайского края намеревается построить административное здание на месте комплекса усадьбы, возведенной в 1908 году, стало известно еще в начале марта. Когда-то два исторических здания, составляющих комплекс, имели охранный статус, однако с 2006 года объекты по решению регионального парламента перестали быть памятниками, что и позволило снести их, не нарушая закон.

Общественники попытались приостановить работы, потребовав восстановить статус исторических зданий. В марте они подали пакет необходимых документов в Алтайохранкультуру, однако спустя почти месяц в ведомстве ответили отказом. Активисты расценили это как трусость и нежелание вступать в конфликт с прокуратурой. Позже губернатор Алтайского края Виктор Томенко также сказал, что у него нет полномочий вмешиваться в ситуацию. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Константин Михайлов в свою очередь заявил, что историческую усадьбу могли спасти алтайские власти «при наличии политической воли».