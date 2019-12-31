Россия и Украина подписали пятилетний контракт на поставки газа

Россия и Украина подписали пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом рассказал журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает РИА «Новости».

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — заявил он, отметив, что речь идет о большой пакетной сделке, восстановившей баланс интересов сторон. Документы вступают в юридическую силу с 31 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. За этот период Киев рассчитывает получить более $ 7 миллиардов. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на 10 лет.

Украинский лидер добавил, что соглашение предусматривает прокачку в первый год 65 млрд кубометров газа, в следующие четыре года — по 40 миллиардов. При этом условия контракта позволяют объемы увеличить.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что транзитный договор был заключен с «Газпромом» по принципу «качай или плати». Кроме того, он отметил, что контракт подписали по европейским правилам, а дополнительные объемы газа сверх предусмотренных станут оплачиваться по более высокому тарифу.

Витренко также выразил надежду, что компании будут выполнять свои обязательства и им не придется судиться. В «Нафтогазе» уверены, что соглашение стало «результатом приемлемого компромисса» и убрало различные риски, в том числе и для финансовой системы Украины.